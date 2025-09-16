Green Earth Group N.V. (‘Green Earth’ of ‘de Groep’) (Euronext: EARTH: NL0009169515), een toonaangevende end-to-end ontwikkelaar van natuurprojecten, kondigt met genoegen aan dat het officieel is begonnen met handelen op Euronext Amsterdam onder het nieuwe tickersymbool EARTH.

Geworteld in een Nederlandse traditie van innovatie – van landwinning tot de oprichting van ’s werelds eerste effectenbeurs – herdefinieert Green Earth hoe de economie van vandaag natuur kan herstellen.

Onder de slogan ‘Engineering Possibilities’ levert Green Earth meetbare milieu- en sociaaleconomische resultaten via zijn eigen projectontwikkelingsmodel. Door ecologische wetenschap, geavanceerde data-analyse en financiële expertise te combineren, zorgt de Groep ervoor dat elk project – of het nu gaat om agroforestry, biodiversiteitsherstel of klimaatbestendigheid – aan de hoogste internationale standaarden voldoet en geverifieerde CO₂-certificaten genereert die voor alle belanghebbenden langdurige inkomsten en waarde opleveren.

Als verticaal geïntegreerd bedrijf leidt Green Earth elke fase van de projectcyclus en overziet het de gehele waardeketen van CO₂-certificaten:

Het identificeren van gedegradeerd of onderbenut land en het herstellen van de productiviteit.

Het combineren van betrokkenheid van lokale gemeenschappen, ecosysteemontwerp gericht op biodiversiteit en strenge certificering door derden.

Het uitgeven, vermarkten en transparant rapporteren van CO₂-certificaten.

In tegenstelling tot gefragmenteerde benaderingen op de CO₂-markt, garandeert deze geïntegreerde aanpak dat elk certificaat van hoge kwaliteit, verifieerbaar en ethisch verantwoord is, waardoor greenwashing wordt uitgesloten. Dit positioneert Green Earth ook als een van de weinige bedrijven die in staat is om op schaal consistente, geloofwaardige en investeerbare milieu-impact te realiseren.

Met het ambitieuze doel om €1 miljard aan natuurkapitaal te mobiliseren en te investeren, richt Green Earth zich op het toegankelijk én winstgevend maken van natuurherstel. Daarmee stelt het investeerders, instellingen en individuen in staat om op een transparante en verifieerbare manier deel te nemen aan de CO₂-markt.

‘Met EARTH kan nu iedereen een aandeel in de aarde bezitten!’, aldus Selwyn Duijvestijn, Executive Director van Green Earth Group. ‘Dit is meer dan een symbool: het is een statement. Een nieuw tijdperk van eigenaarschap, waarin mensen niet alleen investeren in bedrijven, maar in de toekomst van de planeet zelf.’

Als Green Earth begint de Groep nu aan een nieuw hoofdstuk op Euronext Amsterdam, de eerste effectenbeurs ter wereld, waar erfgoed, innovatie en impact samenkomen in een krachtige uitnodiging: investeer in de planeet zelf.