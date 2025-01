NIO heeft tijdens de WGDO Annual Conference in Brussel de Green Design International Award 2024 in ontvangst genomen. De aanbieder van premium elektrische auto’s heeft de prijs gewonnen voor het duurzame interieurontwerp van de NIO ET5 Touring en NIO ET7.

De prijs erkent de innovatieve designaanpak van NIO, die tot in de kleinste details rekening houdt met duurzaamheidsaspecten en deze integreert in alle processen. Door gebruik te maken van innovatieve technologieën, duurzame materialen en intelligente designoplossingen, stelt NIO nieuwe normen in de automotive wereld en onderstreept het merk haar toewijding aan een milieuvriendelijkere toekomst.

“Het winnen van de Green Design International Award is een grote eer voor NIO en een bewijs van onze toewijding om niet alleen auto’s te ontwikkelen die emissievrij rijden, maar ook met duurzaam design een bijdrage te leveren aan het verbeteren van onze planeet. Met de NIO ET5 Touring en de NIO ET7 hebben we opnieuw laten zien hoe innovatie en duurzaamheid hand in hand kunnen gaan”, zegt Hui Zhang, Vice President van NIO Europe, die de prijs persoonlijk in ontvangst nam.

In zijn keynote speech tijdens het evenement legde Harry Rogasch, Senior Director Government Relations and Public Affairs Europe bij NIO, uit hoe het merk op eigen initiatief elektrische modellen zo duurzaam mogelijk ontwerpt om de door de mens veroorzaakte klimaatverandering tegen te gaan.

“Met ons milieuvriendelijke design willen we niet alleen onze users onderscheidende elektrische auto’s met een hoge toegevoegde waarde bieden, maar ook consequent het concept van duurzaamheid nastreven en tot in de kleinste details naar de meest milieuvriendelijke oplossingen zoeken”, voegt Stephanie Waser, Head of CMF Design bij NIO, toe.

De prijswinnende elektrische modellen van NIO, de ET5 Touring en ET7, hebben innovatieve duurzaamheidskenmerken die een integraal onderdeel zijn van het ontwerpproces. Deze omvatten milieuvriendelijke materialen, zoals gerecyclede kunststoffen, een veganistische lederlook bekleding en andere materialen met een bijzonder lage CO2-voetfadruk.

NIO past in de ET5 Touring, geheel in lijn met de duurzame interieurdesignfilosofie, “Clean+” materialen toe in de hemelbekleding, het instrumentarium en de deurpanelen, die zijn gemaakt van 100 procent gerecyclede PET-flessen. Bijna 95 procent van het aluminium dat in het elektrische aandrijfsysteem wordt gebruikt, is gerecycled. De NIO ET7 is de eerste auto ter wereld met veertien interieurcomponenten die zijn gemaakt van duurzaam rotan, een natuurlijk en duurzaam alternatief voor plastic. En beide modellen zijn ook voorzien van biologisch afbreekbare materialen.

De designers van NIO leggen al in de vroegste conceptfase ook speciale nadruk op aerodynamica en energiezuinigheid. Beide modellen zijn dan ook ontworpen met minimale luchtweerstand in gedachten, wat het bereik vergroot en het energieverbruik vermindert.

NIO houdt bij het design tevens rekening met aspecten die verder gaan dan de levenscyclus van de auto en het merk heeft dan ook programma’s ontwikkeld voor het recyclen van batterijen en voertuigonderdelen om grondstoffen te hergebruiken en de impact op het milieu te minimaliseren.

World Green Design Organization: opgericht voor meer duurzaamheid

De World Green Design Organization (WGDO), opgericht in Brussel in september 2013, is ’s werelds eerste internationale non-profit organisatie die is gericht op duurzaam ‘groen’ design. De organisatie is officieel geaccrediteerd door de EU en heeft als doel duurzame verandering in productie en consumptie te bevorderen door middel van ‘green designs’. Elk jaar brengt het World Green Design Forum, geïnitieerd door de WGDO, thought leaders en experts uit de industrie van over de hele wereld samen om duurzame oplossingen te presenteren voor klimaatbescherming en behoud van hulpbronnen.