GP Groot recycling heeft een nieuwe installatie in gebruik genomen waarin schone partijen hard kunststof, zoals pallets, kratten, bakken, emmers en tonnen, worden verwerkt tot nieuwe grondstof. Deze grondstof is direct bruikbaar voor het maken van producten van hetzelfde niveau. Hiermee zet het bedrijf opnieuw een belangrijke stap richting een circulaire economie. De kunststof recycling installatie staat in Harlingen en is vanaf eind 2021 operationeel.

Bedrijven die een kunststof afvalstroom hebben, kunnen bij GP Groot terecht voor een circulaire samenwerking. GP Groot werkt deze monostromen kunststofafval op tot een nieuwe grondstof en zorgt ervoor dat er een weer een goede toepassing voor komt in de markt. Als een bedrijf het wil, is het natuurlijk ook mogelijk dat we het materiaal terug leveren. Het belangrijkste is dat de kunststoffen niet verloren gaan, maar juist opnieuw wordt ingezet voor de circulaire economie. ,,Een mooier voorbeeld van een circulair proces is bijna niet denkbaar’’, zegt Ruud Dekker, accountmanager grondstoffen. ,,Het gaat hier namelijk echt om korte, gesloten cirkels die tot in lengte van jaren door kunnen gaan. Er is nauwelijks verspilling, zeker als er schone afvalmaterialen worden aangeboden.’’

Pallets



Dekker: ,,Momenteel hebben wij al met bedrijven uit verschillende sectoren een circulaire samenwerking opgezet. GP Groot neemt de monostromen kunststofafval in, zoals bijvoorbeeld productieafval, beschadigde of afgekeurde pallets. Dit kunststof wordt in onze installatie vershredderd en vermalen tot flakes. Tot slot wordt lichte vervuiling afgezogen en het maalgoed ontstoft. Hiermee is de verwerking gereed en het materiaal geschikt als nieuwe grondstof.’’

,,We willen graag nieuwe schone plastic monostromen aantrekken om zo meer circulariteit te creëren door deze stromen te verwerken tot nieuw materiaal. Deze stromen verwerken we tot maalgoed dat we vervolgens als nieuwe grondstof aanbieden in de markt.’’

Schaarste virgin grondstoffen



De ingebruikname van de nieuwe installatie komt op een goed moment. Er is wereldwijd een schaarste aan grondstoffen. Ook het besef dat we niet oneindig door kunnen gaan met het maar blijven benutten van virgin grondstoffen, speelt hergebruik in de kaart. ,,De timing is inderdaad goed’’, beaamt Dekker. ,,Bovendien past het in de doelstelling om in 2050 Nederland CO2-neutraal te laten zijn. Daar zetten we ons als bedrijf volledig voor in. Dus zodra we als GP Groot een cirkel rond kunnen maken, gaan we er mee aan slag. Mooi dat het besef en de commerciële noodzaak nu samen komen. Dat kan de ontwikkeling alleen maar versterken en kunnen we sneller grip krijgen op onze recyclingstromen.