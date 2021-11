Goodman levert CO2-neutraal distributiecentrum van 25.000 m2 volledig verhuurd op in Trade Port Noord Venlo

Goodman, internationaal expert in logistiek vastgoed, heeft een 25.000 m2 groot en CO2-neutraal distributiecentrum op bedrijventerrein Trade Port Noord in Venlo, opgeleverd. Door de sterke vraag van klanten was de ontwikkeling al bij de oplevering volledig verhuurd.

Venlo III Logistics Centre, met drie ultramoderne units, is ingesteld op de verdere duurzame groei van Nobel Biocare, wereldwijd producent van tandheelkundige producten, Geodis, transport-, logistiek- en supply chain managementbedrijf en e-commerce speler Pattern.

Het Venlo III Logistics Centre biedt toegang tot 5,6 miljoen consumenten binnen een rijtijd van 60 minuten per truck en ligt in Trade Port Noord, een van de grootste logistieke parken in Nederland. Het gebied huisvest al een groot aantal gevestigde industriesectoren zoals fashion, e-commerce, elektronica en de medische industrie. Klanten profiteren op deze locatie van de strategische ligging tussen de haven van Rotterdam en het Ruhrgebied, en van de gemakkelijke toegang tot de Nederlandse, Duitse en Belgische markten vanwege de uitstekende verbindingen over de weg en per spoor, via de haven, vrachtvervoer en luchthavens.

Goodman huldigde het Venlo III Logistics Centre op 10 november in tijdens een officiële ceremonie samen met Ontwikkelbedrijf Greenport Venlo, vertegenwoordigers van de gemeente Venlo, naburige bedrijven en omwonenden en klanten Nobel Biocare, Pattern en Geodis.

Het duurzaam ontwikkelde dc heeft een vloeroppervlak van ruim 25.000m2 verdeeld over ruim 23.500m2 warehouse en circa 1.300 m2 kantoorruimte en staat op een terrein van ongeveer 38.000 m2.

Erwin Boom, wethouder Economische Zaken van gemeente Venlo: “Dit dc is van grote toegevoegde waarde voor bedrijven die al actief zijn in deze regio. Goodman heeft veel geïnvesteerd in duurzaamheid en biedt mogelijkheden die tot voor kort in dit gebied nauwelijks te vinden waren. De bedrijven die zijn gehuisvest in Venlo III wilden in de regio blijven maar hadden behoefte aan meer duurzame, flexibele faciliteiten om hun toekomstige expansie te ondersteunen. Met deze ontwikkeling laten wij als gemeente zien dat Venlo als logistieke hotspot bij uitstek ook geschikt is voor bedrijven die op zoek zijn naar kleinere units met de gewenste flexibiliteit voor toekomstige groei.”

Venlo III is gebouwd volgens de BREEAM Excellent norm en weerspiegelt de strategie van Goodman om duurzame gebouwen van hoge kwaliteit dicht bij consumenten te realiseren. De belangrijkste kenmerken van het CO2-neutrale logistiek gebouw zijn ondermeer een PV-installatie op het dak, koolstofvrije verwarmings- en koelsystemen, oplaadpunten voor elektrische voertuigen en slimme meters. Daarnaast ondersteunt het dc het welzijn van klanten en hun medewerkers.

Lien Standaert, Country Manager Goodman Nederland en België: “Bij de ontwikkeling van Venlo III Logistics Centre hebben we vanaf de eerste ontwerpen speciale aandacht besteed aan duurzaamheid en het welzijn van de mensen die gaan werken in het dc. De kantoren zijn zo ontworpen dat ze uitkijken op de bosrijke kant van Venlo. De gevels zijn van vloer tot plafond van glas voor maximaal natuurlijk daglicht terwijl mensen zelf met zonwerking het binnenklimaat naar wens kunnen regelen. Er is een innovatief airconditioningsysteem dat het mogelijk maakt de temperatuur voor elke werkplek apart in te stellen en de kwaliteit van het ventilatiesysteem zorgt voor gezonde lucht en goede ventilatie voor iedereen.”