Gold & Green en Karma Shoarma winnaars Horecava Innovation Awards 2020

Overall winnaar van de Horecava Innovation Award 2020 is Gold & Green met het product Pulled Oats. Dit kenmerkende alternatief voor vlees wordt gezien als een grensverleggend product. Het is gebaseerd op slechts drie basis ingrediënten en is in hoge mate smaak-absorberend met een vlezige bite. Winnaar van de Duurzaamheid Award Karel de Vos is Karma Shoarma van het gelijknamige bedrijf uit Haarlem. Tijdens de feestelijke opening van Horecava 2020 in RAI Amsterdam op 10 januari werden de prijzen uitgereikt.

Uit de ruim 170 ingezonden innovaties heeft de jury zestien producten en diensten genomineerd na een eerste jury-ronde. In een tweede ronde pitchten de gelukkigen hun producten en diensten bij de jury.

Overall Winnaar

Pulled Oats is volgens de negentien koppige deskundige jury grensverleggend waarbij de technologische innovatie opvallend is. De schappen in de supermarkten worden steeds meer gevuld met vleesvervangers en de consument krijgt steeds meer keuze. De verwachting is dat de markt van vleesvervangers ook in 2020 groeit met 10%. ‘Deze winnaar heeft de jury keer op keer verrast. Het laat zien dat het een kwalitatief hoogwaardig ontwikkeld product die een unieke smaakervaring creëert. Bijzonder is dat dit volwaardige plantaardige vleesalternatief bestaat uit alleen maar natuurlijke ingrediënten. Het product is eenvoudig toepasbaar. Een echte duurzame innovatie en daarom een terechte winnaar in de categorie Food & Beverage en Overall Winnaar van de Horecava Innovation Award 2020’.

Karma Shoarma wint Duurzaamheid Award Karel de Vos

Karma Shoarma is als winnaar van de Duurzaamheid Award Karel de Vos gekozen uit alle genomineerden van de Horecava Innovation Award. ‘Blij verrast door smaak en structuur van deze spit roasted knolselderij-shoarma,’ volgens de jury. ‘In de stoere foodtrucksetting zal dit vleeseters bewegen richting plantbased snacken. Op basis van lokale producten, vrijwel no waste geproduceerd; een ultiem duurzame winnaar!’ Duurzaamheid Award is vernoemd naar oprichter en eerste voorzitter van de Horecava Innovation Award.

*Meer info over de winnende producten en contactgegevens zie https://www.horecava.nl/ trendlab/hia-winnaars/