Global Sustainable Enterprise System® gaat samenwerking aan met Altares Dun & Bradstreet

Global Sustainable Enterprise System® is een samenwerking aangegaan met Altares Dun & Bradstreet. leverancier van bedrijfsdata. Corporates zoals Van Oord, Heerema Marine Contractors en Peterson doen al mee, maar ook MKB-bedrijven zoals Groenendijk Bedrijfskleding, Oxious en Santas Koffie zijn vertegenwoordigd op het platform.

Greenwashing of werkelijk duurzaam

Leverancier x zegt dat ze geen gevaarlijke stoffen gebruiken tijdens het productieproces van hun producten. Leverancier y beweert dat alle arbeiders in hun keten een eerlijk loon krijgen en gelijk worden behandeld en leverancier z beweert dat zijn producten circulair zijn. Maar hoe weet je of dit alles waar is en dat er geen sprake is van greenwashing of groene marketing?

Om dit te borgen bedacht de jonge onderneemster Kelly Ruigrok een overkoepelende standaard waarmee bedrijven worden getoetst op alle facetten van duurzaamheid, ook circulaire economie. De standaard meet op organisatie, keten en product niveau. Het Global Sustainable Enterprise System® (GSE System®) is nu een wereldwijde alomvattende duurzaamheidsstandaard die wordt beheerd door een breed internationaal scala van experts, industrieën van belanghebbenden en het Nationaal Duurzaamheid Instituut®. GSE System® (GSE Standard®) is nu de gouden standaard voor duurzame, sociale en holistische prestaties van organisaties, supply chain en producten.

“Toen we hier twee jaar geleden mee begonnen, waren er al duizenden certificaten, maar die focusten allemaal op deelgebieden. Ons doel was de eerste overkoepelende en generieke standaard ter wereld ontwikkelen die internationaal geschikt is voor de publieke en private sector. Met deze standaard kunnen we enerzijds duurzaamheidsclaims van bedrijven en producten compliance en aantoonbaar maken en anderzijds internationale ketens transparant maken. Als een toeleverancier vanuit een “duurzame” fabriek levert moeten ook de productielocaties en toeleveranciers van deze fabriek zijn getoetst, zo voorkom je greenwashing en krijgt duurzaamheid een echte waarde.” aldus Kelly Ruigrok – Managing director Global Sustainable Enterprise System.

Sinds kort is het GSE System® ook van start gegaan in Abu Dhabi, Dubai en ook in Duitsland, Italië, Oostenrijk, België en Zwitserland. Nu het besef bij bedrijven en landen lijkt te groeien dat zij een belangrijke rol spelen in het behalen van de Sustainable Development Goals (SDG’s) van de Verenigde Naties, is het des te belangrijker om zowel de publieke als private sector een platform te bieden waar zij hun duurzaamheid prestaties op alle niveaus kunnen meten, compliance maken en zichtbaar maken.

Wereldwijde impact door samenwerking

Altares Dun & Bradstreet helpt GSE System® om nog een stapje verder te gaan, door globaal impact te maken op het gebied van duurzaamheid. Door deze samenwerking zouden vraag en aanbod van duurzame services en producten gestimuleerd moeten worden.

Altares Dun & Bradstreet geeft GSE System® met de koppeling naar haar database, toegang tot alle (financiële en structurele) bedrijfsdata in de Benelux. Het GSE System® heeft op haar beurt alle metadata omtrent uitgegeven certificaten in de Benelux verzamelt, en kan voor elk bedrijf in de Benelux een 0 meting doen op basis van per organisatie de behaalde certificaten te bekijken. Door deze 2 databases met elkaar te combineren ontstaat de grootste database op het gebied van duurzaamheid ter wereld. De partijen zijn voornemend om dit model ook uit te rollen in de rest van de wereld.

Strategisch partnership

Altares Dun & Bradstreet en het Global Sustainable Enterprise System onderzoeken ook de mogelijkheid om ook financiële rapporten weer te geven op het sustainability rating platform – GSE System® en toe te werken naar een haalbaar en realistisch “true price” rekenmodel waarin niet alleen naar financiële prestaties van een organisatie wordt gekeken maar ook naar duurzaamheid, sociale inclusiviteit en de Sustainable Development Goals.

“De afgelopen jaren hebben we bij onze klanten de behoefte gezien om de duurzaamheid van hun zakelijke relaties in kaart te brengen. Naast de bedrijfsinformatie die we al van Altares Dun & Bradstreet kunnen bieden, is dit een zeer welkome aanvulling op de portefeuille. Deze samenwerking met Global Sustainable Enterprise System® is er een waarmee we de wereld duurzamer kunnen maken, Driven by data.” Mike van Kessel – Altares Dun & Bradstreet.

Over Global Sustainable Enterprise System®

Het Global Sustainable Enterprise System® is een overkoepelend, internationaal en toonaangevend online platform voor duurzaamheids ratings op basis van de onderliggende internationale Global Sustainable Enterprise Standard. U kunt deelnemen, ongeacht sector, grootte of land, als private of publieke organisatie, zowel voor uw eigen activiteiten als voor het evalueren van uw supply chain op duurzaamheid. De duurzaamheids rating is gecertificeerd door wereldwijde onafhankelijke certificatie-instellingen. Het Global Sustainable Enterprise System® heeft zijn hoofdkantoor in Rotterdam, Nederland. Na de oprichting in 2017 hebben veel nationale en internationale klanten en partners het platform omarmd.

Over Altares Dun & Bradstreet

Sinds 1841 geeft Altares Dun & Bradstreet bedrijven de inzichten die ze nodig hebben om hun potentieel te ontwikkelen. De Altares Dun & Bradstreet-database is wereldwijd de grootste in zijn soort, met informatie over meer dan 285 miljoen bedrijven. Deze informatie is verzameld in meer dan 240 markten, in 95 talen en 181 valuta’s. De database wordt 5 miljoen keer per dag bijgewerkt om de meest actuele, volledige en betrouwbare informatie te bieden. Dit helpt bedrijven om weloverwogen beslissingen te nemen op basis van gegevens. Dit omvat het unieke D-U-N-S®-nummer, dat individuele bedrijfsentiteiten identificeert en familiestructuren ontdekt.