Global Goals Social Impact Challenge: geld voor ondernemers voor SDG’s

Wat houdt de Challenge in?

Via de Global Goals Social Impact Challenge zoeken BNG Bank en VNG ondernemers die creatieve oplossingen hebben voor de problematiek rondom duurzame productie en consumptie, die specifiek wordt geadresseerd in Global Goal 12. De ideeën of concepten moeten relevant zijn voor de implementatie van het duurzaamheidsbeleid van meerdere gemeenten. Zo geven we enerzijds ondernemers de kans om een idee uit te werken, en bieden we gemeenten anderzijds een concreet actieformat of creatieve oplossing die te gebruiken is voor de implementatie van de duurzaamheidsagenda.

Wat houdt het in voor gemeenten?

Met deze Challenge bieden BNG Bank en VNG aan alle Nederlandse gemeenten de mogelijkheid om met ondernemers op zoek te gaan naar oplossingen voor de uitvoering van de duurzaamheids- of Global Goals-agenda. De thema’s van het vraagstuk –circulaire economie, afval, energietransitie, die samenkomen in Global Goal 12: ‘verantwoorde consumptie & productie’– zijn tot stand gekomen door de input van gemeenten. Nu zijn de ondernemers aan zet! Daarom vragen wij u de Call to Action in uw gemeente te verspreiden.

Gemeenten4GlobalGoals

De Challenge wordt door BNG Bank en VNG georganiseerd onder de koepel van de Gemeenten4GlobalGoals campagne. In 2017 zijn VNG en BNG Bank een samenwerkingsovereenkomst aangegaan om gemeenten te stimuleren concreet invulling te geven aan de Global Goals.

Meer informatie