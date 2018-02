Glasverpakkingen O-I ontvangen Cradle to Cradle-certificatie

Owens-Illinois, Inc. is de eerste glasverpakkingsproducent ter wereld die een gouden beoordeling behaalt in gezonde materialen op de Cradle to Cradle productscorekaart. De Cradle to Cradle (C2C)-certificatie is een toonaangevend duurzaamheidslabel voor bedrijven wereldwijd en in diverse sectoren. Daarnaast ontvingen de Nederlandse fabrieken van O-I in Leerdam en Maastricht de C2C-certificatie voor bruine, groene en flint glasverpakkingen.