Gideon building transition tribes is Bouwpersoon van het jaar 2021

Gideon – building transition tribes is uitgeroepen tot Bouwpersoon van het jaar 2021! De ‘gideonsbende’, van inmiddels al zo’n 800 Gideons, bestaat amper negen maanden en heeft nu al deze eretitel van de redactie van Cobouw gekregen. Het is de eerste keer dat een beweging deze prijs wint. Dit is natuurlijk een hele mooie erkenning voor de beweging die ernaar streeft om 75% CO2-reductie te behalen voor de bouwsector in 2030.

De Bouwpersoon van het Jaar is een eretitel die de redactie van Cobouw uitreikt aan de meest inspirerende of innovatieve bouwer van het jaar. Vorig jaar won Peter Hutten, CEO van bouwbedrijf Van Wijnen, de prijs. In 2019 viel die eer ten deel aan Biense Dijkstra, directeur van het Friese bouwbedrijf Dijkstra Draisma. Het is voor het eerst dat de onderscheiding gaat naar een beweging. En dus eigenlijk naar iedereen die actief werkt aan de transitie naar een gezonde en duurzame gebouwde omgeving.

Kan een beweging winnen?

De prijs is door Eric Verweij, hoofdredacteur Cobouw, uitgereikt aan het ondersteunende kernteam van Gideon tijdens een online meeting om het jaar af te sluiten. De award kwam als een complete verrassing voor het team. Eric Verweij, hoofdredacteur Cobouw: “We hadden als redactie een lange discussie over of een beweging in aanmerking kan komen voor de prijs. De redactie vindt unaniem dat de Gideonsbende in woord en daad urgentie aanbrengt in de discussie over hoe de bouw versneld moet verduurzamen. Ook het feit dat sympathisanten uit alle hoeken en gaten van de sector, van bouwer tot opdrachtgever, van adviseur tot advocaat, zich al achter de beweging hebben geschaard, vonden we een belangrijk argument.” Het beeldje was eerder al, in het geheim, overhandigd aan Norbert Schotte en Yvette Watson, bekijk hoe dat ging:

Van krantenkop tot beweging

Gideon – building transition tribes is opgericht in maart 2021. Aanleiding was een interview in Cobouw met Jan Rotmans waarin hij opriep tot “een soort Urgenda voor de bouw. Een Gideonsbende.” Tientallen bouwers, leveranciers, opdrachtgevers, beleidsmakers en zelfs advocaten meldden zich aan bij de bende die toen nog niet meer was dan een krantenkop.

Nog geen maand later werd de beweging officieel aangekondigd door Jan Rotmans, Norbert Schotte en Jan Willem van de Groep. Norbert Schotte van Vorm zegt daarover nu: “Eigenlijk is de Gideonsbende een positief uit de hand gelopen initiatief. De combinatie van de dynamiek rondom het MPG manifest dat we schreven en het artikel van Jan zorgde ervoor dat er binnen no-time een beweging op gang kwam. De onderstroom is hiermee enorm zichtbaar en koplopers in de sector voelen zich gehoord en verbonden. Hoe mooi is dat! We zijn er alleen nog lang niet, dit is een supermooie waardering voor alle Gideons in de sector. Laten we van 2022 een nog mooier jaar maken dan 2021 al was.”

Yvette Watson van PHI Factory en 2bCollective is een actieve Gideon: “De Gideonsbende is precies wat we nodig hebben om de versnelling en voorwaartse kracht te brengen in de belangrijke transities in de bouwsector. Energie. Materiaal. Sociaal. Maximale verbinding tussen koplopers die concrete projecten opzetten, experimenteren en de bewezen methodieken opschalen. En… die de gevestigde orde een beetje scherp houden.”

Over Gideon

Gideon verandert de bouwsector op positieve wijze, zodat ze bijdraagt aan een duurzame, gezonde, fijne en mooie leefomgeving, nu en in de toekomst. Wij pakken deze kans om de bouwsector te leiden naar veranderingen waarmee we de klimaatdoelstellingen wel halen. Dit doen we op positieve wijze, met nieuwe en bestaande ideeën, projecten en samenwerkingen en via verschillende grote thema’s; energietransitie, materialentransitie en sociale transitie. Die daadwerkelijke verandering gaat niet alleen over praten. We willen lef tonen, impactgedreven, eerlijk en open zijn en samen met anderen laten zien dat het wel anders, beter en duurzaam kan.