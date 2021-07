GIDARA Energy kondigt samenwerking aan met Paro, bp en Linde

Vandaag kondigt GIDARA Energy de samenwerking aan tussen haar onlangs aangekondigde Advanced Methanol Amsterdam (“AMA”) fabriek en belangrijke spelers in de circulaire waardeketen van niet-recyclebaar afval tot geavanceerde methanol: PARO, bp en Linde. Met de samenwerking zetten de partijen een belangrijke stap in het verminderen van hun CO2-uitstoot en hun bijdrage aan de circulaire economie.

Het doel van de biobrandstoffabriek AMA is om bij te dragen aan betere, duurzamere brandstoffen en een circulaire economie. De integratie van de gehele productwaardeketen is daarom essentieel voor het succes van de fabriek en het voldoen aan de doelstellingen om CO2-emissiereductie te bereiken, zoals gedefinieerd in de Europese richtlijnen voor hernieuwbare energie (RED II).

Wim van der Zande, CEO GIDARA Energy: “De aankondiging van onze complete waardeketen is een belangrijke stap in het realiseren van het doel van GIDARA Energy om niet-recyclebaar afval om te zetten in waardevolle eindproducten. Als zodanig komen GIDARA Energy, bp, PARO en Linde hun doelstellingen na om hun CO2-uitstoot te verminderen en bij te dragen aan een circulaire economie.”

Geen verspilling meer van afval

Samen met de AMA fabriek gaat het Amsterdamse afvalverwerkingsbedrijf PARO het lokale niet-recyclebare afval pelletiseren dat als grondstof in de fabriek gebruikt wordt. De pellets (PFM) worden met behulp van de gepatenteerde HTW®-technologie van GIDARA Energy omgezet in geavanceerd synthesegasen vervolgens in geavanceerde methanol.

Gerard Putman, directeur PARO: “De ervaring die GIDARA Energy heeft in chemische productiefaciliteiten en vergassingstechnologie gecombineerd met de ervaring van PARO in afvalverwerking en recycling maakt het mogelijk om een pelletiseerinstallatie te ontwikkelen die afval geschikt maakt voor de HTW®-vergassingstechnologie. Doordat de afvalverwerking van PARO naast de AMA-fabriek plaatsvindt, voorkomen we onnodig transport van afvalmateriaal en pellets.”

Methanol als geavanceerde biobrandstof

AMA werkt exclusief samen met bp voor de afname van geavanceerde methanol. Dit op afval gebaseerde product draagt wereldwijd bij aan het verminderen van de CO2-voetafdruk in de transportsector en de petrochemie. De grondstof draagt bij aan de groeiende Europese verplichting om geavanceerde biobrandstoffen bij te mengen zoals omschreven in de richtlijn hernieuwbare energie (RED II).

David Bucknall, senior vice-president refining & products trading, bp: “bp ziet de noodzaak om wereldwijd van een lineaire economie over te stappen naar een circulaire economie; dit houdt in dat we moeten heroverwegen hoe we over afval denken. Wij geloven dat onze jarenlange expertise op het gebied van biobrandstoffen kan zorgen voor een succesvolle integratie van AMA’s geavanceerde methanol in meerdere energiemarkten waarin we actief zijn.”

Groene CO2 om de wereld te voeden

GIDARA Energy en de AMA fabriek werken nauw samen met Linde om de geproduceerde CO2 op te vangen en op te schonen, die door OCAP (een dochteronderneming van Linde Gas) aan de glastuinbouw moet worden geleverd. Een met CO2 verrijkte atmosfeer in de kassen is belangrijk voor de groei van planten en de sector heeft in de nabije toekomst een tekort aan beschikbaarheid van CO2. Daarnaast werken GIDARA Energy, AMA en Linde samen om zuurstof beschikbaar te stellen dat AMA gebruik in het conversieproces.

Jacob Limbeek, directeur, OCAP:“We zijn verheugd om samen te werken met GIDARA Energy en AMA. Dit biedt ons de mogelijkheid om groene CO2 te leveren. Zonder de beschikbaarheid van groene CO2 zoals geleverd door OCAP, is de glastuinbouw aangewezen op eigen productie door middel van verbranding van aardgas. Dit brengt hun duurzaamheidsdoelstellingen in gevaar”.

De AMA-faciliteit zal in 2023 volledig operationeel zijn. Dit is een grote stap in de richting van de Europese doelstellingen om de CO2-emissiereducties te bereiken zoals vastgelegd in het Parijs Akkoord. De AMA-fabriek zal jaarlijks gemiddeld 87.000 ton geavanceerde methanol produceren, die zal worden gebruikt voor het bijmengen als geavanceerde biobrandstof.