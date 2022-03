Na maanden van specialistische metingen in en rond het gebouw was het nog wachten op de uitgebreide kwaliteitscontrole van het International WELL Building Institute en Green Business Certification Inc.. Maar inmiddels is de kogel door de kerk: de Universiteit Maastricht is met de locatie Tapijn, ook bekend als de voormalige militaire kazerne, de meest gezonde universiteit van Europa!

Herontwikkeling Tapijn in teken van duurzaamheid



Om een gezonde, prettige werkomgeving te creëren, paste de Universiteit Maastricht, met steun van de Faculty of Health, Medicine and Life Sciences (FHML), bij de herontwikkeling van de Tapijnkazerne de WELL Building Standard toe. De WELL Building Standard is het resultaat van tien jaar medisch onderzoek en telt circa 100 vereisten in 9 categorieën: Lucht, Water, Voeding, Licht, Licht, Beweging, Comfort, Materialen, Mentale gezondheid en Gemeenschap. Een Well-gecertificeerd project draagt aantoonbaar bij aan de gezondheid, productiviteit en geluk van de gebruikers van een gebouw.

Sustainable UM 2030

“In het kader van onze Sustainable UM 2030-strategie zet de Universiteit Maastricht alles op alles om zo duurzaam mogelijk te zijn, of het nu gaat om onderwijs, onderzoek of de bedrijfsvoering.” aldus Nick Bos, vicevoorzitter van het College van Bestuur. “Bij de herontwikkeling van de Tapijnkazerne komen al deze drie aspecten samen om de UM duurzamer te maken, vooral met het oog op het welzijn van de leden van onze gemeenschap.”

Duurzaamheidsonderzoek

Prof. dr. Wouter van Marken Lichtenbelt, bekend van zijn onderzoek naar de invloed van temperatuurwisselingen op de menselijke stofwisseling, ziet het als een gunstige ontwikkeling dat de UM zich inzet voor mensgerichte duurzaamheid. Hij ziet een mogelijkheid voor de Tapijnkazerne als living lab voor duurzaamheidsonderzoek. Binnen de UM ontwikkelde ideeën kunnen binnen de WELL Building Standard worden toegepast en getest en dienen zo een breder belang.

Gezonde gebouwen

Ook Prof. Dr. Nils Kok, expert op het gebied van duurzaam vastgoed, is enthousiast: “Ons recente onderzoek naar de effecten van binnenklimaat op gezondheid en productiviteit, onder andere in woningen, kantoren en scholen, laat duidelijk zien dat gezonde gebouwen tot betere resultaten leiden. Studenten en onderzoekers hebben veel baat bij een “gezonde” leer- en werkomgeving. Het integraal meenemen van welzijn en gezondheid in de ontwikkeling van de Tapijnkazerne onderschrijft het belang van duurzaamheid en gezondheid voor Universiteit Maastricht en brengt huisgemaakt academisch onderzoek direct in de praktijk.”