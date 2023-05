Vijf jaar geleden besloot de vakgroep anesthesie van het Spaarne Gasthuis met het oog op duurzaamheid zo min mogelijk anesthesiegassen meer te gebruiken. En met succes! In vergelijking met 2017 gebruikten ze in 2022 77% minder van deze damp (Sefloraan), die bijdraagt aan de uitstoot van broeikasgassen en klimaatverandering.

Natuurlijk hebben anesthesiedampen (de verdovingsmiddelen tijdens een operatie) ook een positief medisch effect; het werd niet voor niets jarenlang gebruikt. Op de OK in het Spaarne Gasthuis was voorheen het meest gebruikte middel Sevofluraan. Een flesje Sevofluraan van 250 ml heeft een aardopwarmingsvermogen van 73 kg CO 2 equivalent.

“Met het oog op duurzaamheid hebben wij in 2017 besloten om als vakgroep, in samenwerking met de anesthesiemedewerkers, zo min mogelijk van deze dampvormige anesthetica te gebruiken. We hebben met elkaar afgesproken dat we het alleen nog gebruiken in bepaalde gevallen, en zijn overgestapt op het toedienen van anesthesie via het infuus”, aldus anesthesioloog en Green Team OK mede-oprichter Arinda Brinkman.