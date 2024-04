Vandaag, op Koningsdag, lanceerde Emmen #PlasticPositivity. Emmen wilde op deze dag niet alleen de Koninklijke familie, maar alle mensen in Nederland een positieve blik op plastic geven. Als stad met een grote chemische industrie toont Emmen graag de innovaties in circulaire plastics aan het grote publiek.

De Koning en zijn gevolg, kregen al lopende over een bloemenweide van 3D-geprinte bloemen een introductie van studenten en lector in Cirulaire Plastics, Vincent Voet. “Het is geweldig om het koninklijk paar vandaag persoonlijk te mogen ontmoeten en te vertellen dat wij op een positieve manier naar plastic kijken en dat ook graag willen uitdragen.”

De bloemenweide is een verwijzing naar de innovatieve proeftuinen in Emmen. Daar werken onderzoekers, studenten en ondernemers samen aan multilevel onderzoek om innovaties te ontwikkelen en in de praktijk toe te passen. In Emmen gebeurt dit nu op het lectoraat Circulaire Plastics van NHL Stenden. Een ambitieuze en gedreven groep lectoren die samen met de professoren van de RUG in 2021 als eerste in Nederland een hybride onderzoeksgroep in Sustainable Polymers startte. Als in 2025 het Greenwise Campus Innovatiecentrum klaar is, vestigen de proeftuinen, de hybride onderzoeksgroep en enkele scale-ups in circulaire plastics zich in dit innovatiecentrum.

Chemport Europe en Greenwise Circular Plastics faciliteren de vergroening en verslimming van de groene chemie in Noord-Nederland. Noord-Nederland beschikt namelijk over een prachtig ecosysteem voor groene chemie. Met de speerpunten watertechnologie, agrifood en een sterke kunststoffenindustrie is er een goed fundament om plastics te verduurzamen. Emmen is sterk in biopolymeren en chemische recycling, Delfzijl in biomassa en Heerenveen in het sorteren en mechanisch recyclen.

De groene chemiebedrijven in Noord-Nederland en de start ups en scaleups in circulaire of biobased plastics zijn geclusterd in de bedrijvenvereniging SUSPACC: Sustainable Products & Chemical Cluster.