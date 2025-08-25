Vijf Zeeuwse bedrijven maken kans op de Zeeuwse Innovatieprijs Emergo 2025. Gedeputeerde Jo-Annes de Bat maakte de genomineerden deze ochtend bij Omroep Zeeland bekend: “Het is elk jaar weer een flinke puzzel, maar we hebben weer mooie innovaties genomineerd.” De prijs wordt dit jaar voor de 23e keer uitgereikt en beloont ondernemingen die met innovatieve producten en diensten bijdragen aan de toekomst van Zeeland. De uitreiking vindt plaats op dinsdag 4 november om 17.30 uur tijdens Contacta in de Zeelandhallen in Goes.

De jury heeft de volgende vijf bedrijven genomineerd:

Colsen – AMFER-technologie. Een innovatieve techniek om stikstof uit mest of rioolwater te winnen en om te zetten in hoogwaardige kunstmest. Hiermee worden stikstof en CO2-emissies verminderd, groengas geproduceerd en boeren en industrie geholpen bij de stikstof- en energiecrisis.

Een innovatieve techniek om stikstof uit mest of rioolwater te winnen en om te zetten in hoogwaardige kunstmest. Hiermee worden stikstof en CO2-emissies verminderd, groengas geproduceerd en boeren en industrie geholpen bij de stikstof- en energiecrisis. Ecommit verbindt klimaatprojecten en bedrijven. Ecommit investeert in klimaatprojecten waarbij bossen en gewassen CO2 uit de lucht verwijderen. Bedrijven kunnen hier vervolgens via ecommit aan bijdragen. Het bedrijf laat op deze manier CO2-uitstoot verwijderen én maakt deze essentiële projecten mede mogelijk.

Ecommit investeert in klimaatprojecten waarbij bossen en gewassen CO2 uit de lucht verwijderen. Bedrijven kunnen hier vervolgens via ecommit aan bijdragen. Het bedrijf laat op deze manier CO2-uitstoot verwijderen én maakt deze essentiële projecten mede mogelijk. Boostyourbox – uniek, duurzaam en toekomstgericht. Boostyourbox is de webshop waar je in drie klikken verpakkingen op maat ontwerpt, bestelt en direct in 3D bekijkt. Dankzij het volledig geautomatiseerde productieproces maken ze kleine oplages betaalbaar en snel beschikbaar. Zo besparen bedrijven ruimte, kosten en afval – met duurzame impact.

Boostyourbox is de webshop waar je in drie klikken verpakkingen op maat ontwerpt, bestelt en direct in 3D bekijkt. Dankzij het volledig geautomatiseerde productieproces maken ze kleine oplages betaalbaar en snel beschikbaar. Zo besparen bedrijven ruimte, kosten en afval – met duurzame impact. Novectra – Solar Carport. Een multifunctionele overkapping van zonnecellen die energie opwekt voor elektrische auto’s en bedrijfspanden. De carport kan ook regenwater opvangen en biedt bedrijven een extra verdienmodel en duurzame uitstraling.

Een multifunctionele overkapping van zonnecellen die energie opwekt voor elektrische auto’s en bedrijfspanden. De carport kan ook regenwater opvangen en biedt bedrijven een extra verdienmodel en duurzame uitstraling. Padmos – Werf van de Toekomst. Padmos ontwikkelt boten en scheepsonderdelen van (gerecycled) HDPE in combinatie met robotica. Deze innovatie verlaagt de CO₂-footprint en draagt bij aan een circulaire economie in de scheepsbouw.

Uitreiking

De winnaar van de Zeeuwse Innovatieprijs Emergo 2025 wordt bekendgemaakt op dinsdag 4 november tijdens Contacta in de Zeelandhallen in Goes. De feestelijke uitreiking van zowel de jury- als de publieksprijs start om 17.30 uur.

Over de Zeeuwse Innovatieprijs Emergo

De Zeeuwse Innovatieprijs Emergo is een initiatief van de Provincie Zeeland, Impuls Zeeland, VNO-NCW Zeeland, HZ University of Applied Sciences, KVK, Dockwize en Omroep Zeeland. De prijs wordt jaarlijks uitgereikt aan een bedrijf dat zich onderscheidt met een innovatieve ontwikkeling die bijdraagt aan de economische en duurzame toekomst van Zeeland.