Genomineerden Circulair Design Awards 2018 bekend!

44 Ontwerpers en (interieur)architecten hebben zich dit jaar ingeschreven voor de 2e editie van de Circulair Design Award. De 10 genomineerde ontwerpen van de Circulair Design Award 2018 zijn bekend gemaakt.

Bent u benieuwd naar de kanshebbers van dit jaar? Kijk dan hier voor een overzicht van de 10 genomineerde ontwerpen! De grote uitreiking van de nummer 1, 2 en 3 vindt plaats op 22 maart as vanaf 15:00 uur in C-Beta te Hoofddorp (voorheen bekend als de Circular Expo), waar de Jury de circulaire producten live gaat beoordelen en de 10 genomineerden met een stevige pitch de jury omver moeten blazen waarom zijn of haar ontwerp/idee het beste is.

De Circulair Design Award is een initiatief van een 4-tal Rabobanken uit de Metropoolregio Amsterdam (Rabobank Amstel en Vecht, Amsterdam, Zaanstreek en Regio Schiphol) en Desko kantoorinrichters. Deze bijzondere award wordt jaarlijks uitgereikt aan het beste circulair interieur of product design met de volgende 4 indicatoren: ecologische impact, economische belangen en behoud van waarde en transitiepotentieel.

Voor de top 3 valt er maar liefst € 10.000 te verdelen. De hoofdprijs bestaat uit een bedrag van € 7.500, nummer twee € 1.500,- en nummer drie € 1.000,-. De prijzen zijn bedoeld voor verdere opschaling of uitvoering van het initiatief. Daarnaast zetten de Rabobank en Desko beiden hun netwerk en hulptroepen in om de top 3 uit deze challenge optimaal te ondersteunen bij de ontwikkeling van het idee, zodat dat het ook daadwerkelijk kan worden opgeschaald. Met de Circulair Design Award willen

Rabobank en Desko de overgang naar de circulaire economie versnellen en circulair design stimuleren door innovatieve ideeën en bedrijven aan elkaar te koppelen.

Wilt u de Award uitreiking bijwonen?

Bent u geïnteresseerd in circulair design en circulair ondernemen? Dan kunt u deze uitreiking in Hoofddorp bijwonen!

Het Circulair Design Lab van Desko

De Circulair Design Award is een onderdeel van het Circulair Design Lab, dit is een fysieke landingsplaats voor duurzame innovaties en is opgericht door Desko kantoorinrichters. Het lab is een plek waar partijen samenkomen en zich laagdrempelig kunnen verdiepen in het circulair maken van een ontwerp of product. In het Lab worden ontwerpen en ideeën tot leven gebracht, aangemoedigd en praktisch ondersteund door Desko. Het is de kweekvijver van circulaire innovaties voor de

werkomgeving!

Rabobank heeft een actieve rol in de transitie naar een circulaire economie

‘Om de transitie naar een circulaire economie te versnellen kunnen wij als Rabobanken in de Metropoolregio Amsterdam veel mooie dingen samen doen, stelt Els Avontuur, Directeur Bedrijven van Rabobank Regio Schiphol. Tijdens de vorige CE challenge van de Rabobank, stelden 11 ondernemingen een concreet actieplan op om circulair te ondernemen, de CE challenge was een groot succes! Tijdens deze challenge hebben we opgemerkt dat Circulair Design noodzakelijk is voor onze toekomst.

Reden genoeg voor de Rabobank om Circulair Design te stimuleren door samen met Desko een Circulair Design Award uit te schrijven. Goede innovaties mogen we niet op papier laten kleven zonder dat het bedrijfsleven hier kennis van heeft genomen. Bedrijven hebben innovatie nodig en innovatie heeft bedrijven nodig om verder te komen. De Rabobank ziet dat juist hier een actieve rol en ondersteuning heel belangrijk is voor onze toekomst. De circulaire economie biedt mooie kansen!’

De jury bestaat uit:

• Michael Kuiper, Desko

• Tessa van der Meer, We Beat The Mountain

• Els Avontuur, Directeur Bedrijven van Rabobank Regio Schiphol

