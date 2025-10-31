Het Amsterdam Centre for Business Innovation van de Universiteit van Amsterdam maakt vandaag de 20 bedrijven bekend die kans maken op de Nederlandse Innovatie Prijs 2025. De prijs wordt uitgereikt aan het meest innovatieve MKB-bedrijf, meest innovatieve grootbedrijf en het bedrijf met de grootste maatschappelijke impact. De winnaars worden op 24 november 2025 bekendgemaakt tijdens het BID Nationaal Innovatiegala.

De Nederlandse Innovatie Prijs is gebaseerd op de resultaten van de Nederlandse Innovatie Monitor, het jaarlijkse, grootschalige onderzoek naar de staat van innovatie in Nederland van het Amsterdam Centre for Business Innovation (ACBI) van de Universiteit van Amsterdam. Het langlopende onderzoek biedt diepgaand inzicht in de ontwikkeling van innovatie in het bedrijfsleven en de manier waarop organisaties inspelen op technologische, economische en maatschappelijke veranderingen. Op basis van deze wetenschappelijke inzichten stelt een vakjury*, onder leiding van prof. dr. Henk Volberda, uit alle deelnemende bedrijven een lijst met genomineerden samen. De prijs bekroont organisaties die vooroplopen in innovatie, duurzaamheid, leiderschap, samenwerking en maatschappelijke impact – kwaliteiten die van cruciaal belang zijn om Nederland wendbaar en toekomstbestendig te houden in tijden van grote transities.

De genomineerden voor de Nederlandse Innovatie Prijs 2025

Categorie: MKB

Aectual – een wereldwijde koploper in 3D-geprinte interieurs en architectonische afwerkingen, gemaakt van gerecyclede materialen in een volledig circulaire loop.

– een wereldwijde koploper in 3D-geprinte interieurs en architectonische afwerkingen, gemaakt van gerecyclede materialen in een volledig circulaire loop. Beeliners – een inventief ingenieurs- en adviesbureau dat haar opdrachtgevers ondersteunt met effectieve ontwikkeling van innovaties en producten, van idee tot prototype.

– een inventief ingenieurs- en adviesbureau dat haar opdrachtgevers ondersteunt met effectieve ontwikkeling van innovaties en producten, van idee tot prototype. Coolfinity – ontwikkelaar van een innovatief koelsysteem dat medische middelen, zoals vaccins en medicijnen, binnen een bepaalde temperatuurrange houdt in gebieden met een zwak of niet-bestaand elektriciteitsnet.

– ontwikkelaar van een innovatief koelsysteem dat medische middelen, zoals vaccins en medicijnen, binnen een bepaalde temperatuurrange houdt in gebieden met een zwak of niet-bestaand elektriciteitsnet. DEUS – een bedrijf dat cutting-edge, mensgerichte data- en AI-oplossingen ontwerpt en bouwt voor organisaties die innovatie willen versnellen.

– een bedrijf dat cutting-edge, mensgerichte data- en AI-oplossingen ontwerpt en bouwt voor organisaties die innovatie willen versnellen. DigiCorp Labs – een software-ontwikkelingsbedrijf gericht op oplossingen in relatie tot digitale soevereiniteit, data-validatie en veilige Web3-infrastructuren voor bedrijven, overheden en andere organisaties.

– een software-ontwikkelingsbedrijf gericht op oplossingen in relatie tot digitale soevereiniteit, data-validatie en veilige Web3-infrastructuren voor bedrijven, overheden en andere organisaties. Dutch Clean Tech – een bedrijf dat waterzuiveringsinstallaties ontwikkelt, financiert en exploiteert op basis van een innovatief investeringsmodel om de schaarste aan schoon (drink)water tegen te gaan.

– een bedrijf dat waterzuiveringsinstallaties ontwikkelt, financiert en exploiteert op basis van een innovatief investeringsmodel om de schaarste aan schoon (drink)water tegen te gaan. Ecoplant Europe – ontwikkelaar van een innovatief energiesysteem dat continu met de zon meedraait en duurzaam en effectief energie opwekt, en inzet op het actief betrekken van o.a. jongeren bij de energietransitie.

– ontwikkelaar van een innovatief energiesysteem dat continu met de zon meedraait en duurzaam en effectief energie opwekt, en inzet op het actief betrekken van o.a. jongeren bij de energietransitie. Pure Water Group – een internationaal toonaangevende producent van high purity- en ultra pure watersystemen voor ziekenhuizen, farmaceutische bedrijven, energiecentrales, de halfgeleiderindustrie en de procesindustrie.

– een internationaal toonaangevende producent van high purity- en ultra pure watersystemen voor ziekenhuizen, farmaceutische bedrijven, energiecentrales, de halfgeleiderindustrie en de procesindustrie. Q42 – een digital product studio die zich richt op het bedenken, bouwen en schalen van innovatieve producten die het leven van eindgebruikers slimmer, beter en leuker maken.

– een digital product studio die zich richt op het bedenken, bouwen en schalen van innovatieve producten die het leven van eindgebruikers slimmer, beter en leuker maken. Service Planet Rotterdam – een toonaangevende Europese specialist in lifecycle management voor consumentenelektronica en IT-apparatuur, met een innovatief in-house ontwikkeld, policy-driven ERP-platform.

– een toonaangevende Europese specialist in lifecycle management voor consumentenelektronica en IT-apparatuur, met een innovatief in-house ontwikkeld, policy-driven ERP-platform. The Next Wilson – een bedrijf dat een sector-specifiek AI-platform voor het MKB heeft gebouwd met op maat gemaakte digitale assistenten die teams versterken om kosten en tijd te besparen en de werkdruk te verlagen.

– een bedrijf dat een sector-specifiek AI-platform voor het MKB heeft gebouwd met op maat gemaakte digitale assistenten die teams versterken om kosten en tijd te besparen en de werkdruk te verlagen. TONOS Care – ontwikkelaar van AI-ondersteunde oplossingen voor dienstenplanning, routering en roostering in de zorg, waarmee personeelskosten en inefficiënties in de zorg structureel verlaagd kunnen worden.

– ontwikkelaar van AI-ondersteunde oplossingen voor dienstenplanning, routering en roostering in de zorg, waarmee personeelskosten en inefficiënties in de zorg structureel verlaagd kunnen worden. Torrgas – een technologiebedrijf voor de productie van duurzame, CO₂-negatieve biobrandstoffen en groene chemische producten uit biowaste dat kan worden gebruikt als grondstof voor diverse chemicaliën en brandstoffen.

Categorie: Grootbedrijf

AFAS Software – een Nederlands familiebedrijf dat innovatieve softwareproducten ontwikkelt voor de zakelijke markt, met oog voor de maatschappij door efficiënt gebruik van middelen, ESG en verbetering van werk-privébalans.

– een Nederlands familiebedrijf dat innovatieve softwareproducten ontwikkelt voor de zakelijke markt, met oog voor de maatschappij door efficiënt gebruik van middelen, ESG en verbetering van werk-privébalans. Alphatron Marine – al 35 jaar een toonaangevende internationale speler in de maritieme industrie dat zich met navigatie-, communicatie- en aanverwante brugapparatuur richt op alle segmenten van de beroepsvaart.

– al 35 jaar een toonaangevende internationale speler in de maritieme industrie dat zich met navigatie-, communicatie- en aanverwante brugapparatuur richt op alle segmenten van de beroepsvaart. Antea Group Nederland – een ingenieurs- en adviesbureau dat werkt aan een veilige, gezonde en toekomstbestendige leefomgeving, door het bouwen van innovatieve oplossingen op het gebied van data, sensoring en IT.

– een ingenieurs- en adviesbureau dat werkt aan een veilige, gezonde en toekomstbestendige leefomgeving, door het bouwen van innovatieve oplossingen op het gebied van data, sensoring en IT. Fugro – een toonaangevende geo-data specialist met een focus op het in kaart brengen, modelleren en monitoren van het aardoppervlak en de ondergrond om infrastructuur-, energie- en waterprojecten te ondersteunen.

– een toonaangevende geo-data specialist met een focus op het in kaart brengen, modelleren en monitoren van het aardoppervlak en de ondergrond om infrastructuur-, energie- en waterprojecten te ondersteunen. NXP Semiconductors – een bedrijf dat halfgeleidermateriaal ontwikkelt voor automotive en industriële toepassingen, gericht op het bijdragen aan een zekere en veilige verbonden wereld.

– een bedrijf dat halfgeleidermateriaal ontwikkelt voor automotive en industriële toepassingen, gericht op het bijdragen aan een zekere en veilige verbonden wereld. Philips – een toonaangevend gezondheidstechnologiebedrijf gericht op diagnostische beeldvorming, connected care, persoonlijke gezondheidszorg en beeldgestuurde therapieen dat met technologische innovaties het leven en welzijn van mensen wereldwijd wil verbeteren.

– een toonaangevend gezondheidstechnologiebedrijf gericht op diagnostische beeldvorming, connected care, persoonlijke gezondheidszorg en beeldgestuurde therapieen dat met technologische innovaties het leven en welzijn van mensen wereldwijd wil verbeteren. Sensata Technologies Holland – een R&D-intensief onderdeel van een wereldwijd opererend industrieel technologiebedrijf voor het ontwerpen en vernieuwen van sensoren en producten om hoog voltage circuits te schakelen en controleren voor de automotive, industriële en aerospace markten.

Categorie: Maatschappelijke impact innovatie

De bedrijven Aectual, Antea Nederland, Coolfinity, DEUS, DigiCorp Labs, Dutch Clean Tech, Ecoplant Europe, Pure Water Group, TONOS Care en Torrgas maken naast bovenstaande nominatie kans op de Nederlandse Innovatie Prijs 2025 voor maatschappelijke impact.

Uitreiking op BID Nationaal Innovatiegala

“De genomineerden laten zien dat innovatie in Nederland springlevend is. Zij combineren vernieuwend denken met duurzame impact en sterk leiderschap. Juist in tijden van grote maatschappelijke uitdagingen zijn dit de bedrijven die richting geven aan de toekomst van onze economie,” aldus prof. dr. Henk Volberda, hoogleraar Strategisch Management en Innovatie aan de Universiteit van Amsterdam en juryvoorzitter van de Nederlandse Innovatie Prijs.

De winnaars ontvangen de Nederlandse Innovatie Prijs 2025 tijdens het BID Nationaal Innovatiegala op 24 november 2025, een initiatief van de Big Improvement Day. Tevens ontvangen alle genomineerden tijdens het gala de BID Innovatie Award als erkenning voor hun innovatieve prestaties.

“Wij geloven dat alle genomineerde bedrijven voor de Nederlandse Innovatieprijs echte winnaars zijn. Elk bedrijf ontvangt daarom de BID Innovatie Award als erkenning voor hun baanbrekende ideeën en bijdrage aan de samenleving,” aldus Ralph van Hessen, initiatiefnemer van de BID.