Genomineerden Asito Sociale-innovatieprijs bekend

De genomineerden voor de Asito Sociale-innovatieprijs op Duurzame Dinsdag zijn bekend gemaakt! De jury heeft uit alle initiatieven in de koffer de top 3 ideeën gekozen. De Asito Sociale-innovatieprijs is voor projecten die mensen op een duurzame manier dichter bij elkaar brengen, in hun wijk, op school of tijdens een maaltijd. Op Duurzame Dinsdag wordt de winnaar bekend gemaakt. Wie ontvangt de ondersteuningsprijs t.w.v. 1000?

Happy Tosti

Happy Tosti wil voor iedereen met een arbeidsbeperking een waardevolle en leuke werkplek creëren. Een idee van: Wibe Smulders. Locatie: Hoofddorp, Leiden, Den Haag. Website: www.happytosti.nl

Refugee Start Force

Netwerkorganisatie Refugee Start Force laat vluchtelingen sneller integreren in de Nederlandse samenleving en op de arbeidsmarkt door ze in contact te brengen met vakgenoten, organisaties en bedrijven. Een idee van: Joost van der Hel. Locatie: Amsterdam. Website: https://refugeestartforce.eu/

VoorUit

Bij VoorUit zetten Amsterdamse studenten zich tien uur per week in voor de wijk waar ze wonen, in ruil voor woonruimte. Een idee van: Floor Wijnands. Locatie: Amsterdam. Website: http://vooruitproject.nl/

Over de Asito Sociale-innovatieprijs

De Asito Sociale-innovatieprijs is voor projecten die mensen op een duurzame manier dichter bij elkaar brengt, bijvoorbeeld in hun wijk, op school of tijdens een maaltijd. Asito is een voorloper op het gebied van inclusief ondernemen. Het bedrijf zet zich in om integratie, diversiteit en inclusiviteit op de agenda te krijgen in het Nederlandse bedrijfsleven. Met deze prijs vraagt Asito meer aandacht voor de menselijke kant van duurzaamheid.