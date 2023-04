Gennu is de nieuwe naam in Nederland op het gebied van projectkeukens. Deze naam staat voor de generaties van nu en voor de verschillende wensen en smaken, bepaald door de levensfase waarin iemand zich bevindt. Een van de belangrijkste wensen van de nieuwere generaties keukenkopers, zoals de Millennials en Gen Z, is duurzaamheid. En dat gaat verder dan een recyclebare keukenkast. Gennu heeft daarom duurzaamheid als speerpunt in de bedrijfsstrategie. Maar wat betekent dat dan?

Vanaf 1 april 2023 hebben Eigenhuis Projecten en Nuva Projecten de krachten gebundeld. Onder de nieuwe naam Gennu versterkt het bedrijf zijn positie als totaalaanbieder van projectkeukens voor ontwikkelaars, corporaties en aannemers. Gennu heeft meer dan 70 jaar ervaring in de markt van projectkeukens en kent de wensen, ontwikkelingen en gebruiken van vele generaties. Ook voor de volgende generaties wil het bedrijf zijn steentje bijdragen. Een duurzamere toekomst is daarom niet alleen de wens van de huidige keukengebruikers, maar ook die van Gennu.

Milieuvriendelijk ondernemen

Gennu heeft als belofte naar zowel aannemers als eindgebruikers: “Met stijlvolle keukens maken we plezierig wonen en gezond leven voor iedereen mogelijk”. Dit sluit perfect aan op de bedrijfsstrategie van Gennu waarbij de mens altijd centraal staat. Dus ook de mens van morgen. Bewust en milieuvriendelijk ondernemen is hierbij verweven in alle facetten van de organisatie.

Zo streeft Gennu naar een energie- en milieupolitiek, waarbij de hoogste eisen voor mens en natuur vervuld worden. Gennu en haar partners werken uitsluitend met producten van producenten die binnen hun specialisme dagdagelijks met hun Sustainable Development Goals bezig zijn en daar op enigerlei vorm door een daarvoor bevoegde instantie (periodiek) getoetst worden. Want daden zeggen meer dan woorden.

Minder milieubelasting, meer gezondheid

De keukenmeubelen van partners excelleren op het gebied waarop deze worden geproduceerd, het energie- en waterverbruik én de houdbaarheidsduur van de producten. Hierdoor hebben de producten niet alleen een positieve invloed op het minder belasten van het milieu, maar tevens op de gezondheid van onze klanten en hun omgeving!

Zowel Gennu als haar keukenpartners werken zoveel mogelijk samen met duurzame leveranciers. Zo is het keukenmerk Häcker Küchen de eerste keukenproducent ooit die haar productie 100 procent klimaatneutraal realiseert. Partners zoals werkbladproducent Jetstone en kokend waterkraanproducent Quooker hebben een sterk recycle-programma. Tenslotte produceren diverse aangeboden merken van keukenapparatuur zoals Siemens, Bosch en Gaggenau volledig CO2-neutraal.

Trees for All

Met Trees for All zet Gennu nog verder in op het gebied van duurzaamheid. Via dit initiatief daagt Gennu haar partners en opdrachtgevers uit om beide een boom per geleverde keuken te doneren. Daarmee compenseert Gennu niet alleen de eigen CO2-uitstoot, maar leveren ze samen met hun partners en opdrachtgevers ook een bijdrage aan een groene en gezonde aarde door middel van een gezonder klimaat, herstel van natuur en biodiversiteit en betere leefomstandigheden.