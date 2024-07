Generatie Z maakt zich zorgen om klimaatverandering en wil die bezorgdheid via hun carrière omzetten in actie. Uit nieuw onderzoek van LinkedIn blijkt dat meer dan de helft van de Nederlandse Gen Z-professionals geïnteresseerd is om in de komende vijf jaar een groene functie te vervullen. Echter, LinkedIn-data laten zien dat op dit moment slechts 1 op de 20 Gen Z’ers wereldwijd de benodigde groene vaardigheden bezit tegenover 1 op de 8 professionals van alle generaties.

Uit LinkedIn’s onderzoek blijkt dat Gen Z zich steeds meer zorgen maakt over onze planeet en hoe het klimaat in de komende jaren gaat veranderen. Meer dan 2 op de 5 (43%) zegt dat klimaatverandering negatieve impact heeft op hun mentale gezondheid (eco-anxiety) en 61% maakt zich meer zorgen om klimaatverandering dan een jaar geleden. Het is juist deze generatie die een cruciale rol speelt in de klimaattransitie, aangezien zij op dit moment al een kwart (24%) uitmaken van de beroepsbevolking in Europa en dit aandeel alleen maar toe zal nemen.

De zorgen die Gen Z heeft, vormen de motivatie voor deze generatie om actie te ondernemen. Meer dan de helft (52%) wil in de komende vijf jaar een groene functie vervullen vanwege hun wens om het milieu te beschermen (57%), omdat het zinvol werk is (45%) of omdat er veel carrièrekansen zijn in het werkveld (43%). De helft van de generatie is zelfs bereid om af te wijken van hun huidige carrièrepad voor een groene baan (52%).

Generatie Z zit vast

De realiteit is echter dat jonge werknemers vastzitten: ze kunnen moeilijk doorbreken in groene banen omdat ze de vereiste groene vaardigheden missen – maar ze zullen die vereiste vaardigheden of ervaring niet snel opdoen totdat ze een groene baan bemachtigd hebben. 60% van de Gen Z’ers zegt op dit moment helemaal geen of slechts enkele groene vaardigheden te bezitten en meer dan een derde (34%) is zich niet bewust van de verschillende soorten groene banen die er bestaan. De jonge werknemers denken dat het momenteel moeilijk voor hen is om een groene baan te bemachtigen vanwege een gebrek aan ervaring (52%) en een gebrek aan trainingsmogelijkheden voor groene vaardigheden (30%).

LinkedIn-director en arbeidsmarktexpert Marjolein Kleijn: “We zien dat 4 van de 5 mensen die overstappen naar een groene baan dat doen met eerdere ervaring of bestaande vaardigheden. Gen Z betreedt echter net onze arbeidsmarkt en heeft nog niet de kans gehad om vaardigheden on the job te leren. En dat terwijl de gedrevenheid en bereidheid er wel is. Het is aan bedrijven en overheden om die passie te benutten en jonge werknemers toegang te bieden tot groene om- of bijscholing en toegankelijke groene startersfuncties. Met onze ambitieuze klimaatdoelstellingen kunnen we het ons gewoonweg niet veroorloven om een deel van de beroepsbevolking buiten de boot te laten vallen”

Aanbevelingen voor bedrijven en overheden

Er is dus gerichte actie nodig vanuit bedrijven en overheid om Gen Z’ers mee te krijgen met de groene transitie. Kleijn: “De vooruitgang op klimaatgebied komt in gevaar, tenzij groene banen makkelijker toegankelijker worden. Dat kan door bedrijven meer te laten werven op vaardigheden in plaats van diploma’s of ervaring in groene banen. En daarnaast is het natuurlijk belangrijk om jonge Gen Z-werknemers vanaf het begin van hun carrière te trainen en op te leiden in groene skills, inclusief programma’s voor pas afgestudeerden en stageplaatsen. De jongste generatie professionals kan niet wachten om actie te ondernemen via een groene carrière. Het is hoog tijd voor het bedrijfsleven en overheden om deze generatie te steunen en te faciliteren in die missie.”

Methodologie

Een gespecialiseerd onderzoeksteam van Strand Partners voerde tussen 24-05-2024 en 30-05-2024 een wereldwijd enquêteonderzoek uit onder 7.141 burgers in het Verenigd Koninkrijk, de Verenigde Staten, Duitsland, Frankrijk, Nederland, Brazilië en de Verenigde Arabische Emiraten, waaronder 1.026 Nederlandse representatieve burgers (naar geslacht, leeftijd, regio, sector, functieniveau en onderwijsachtergrond).

Op het LinkedIn-platform worden vaardigheden worden aangemerkt als groene vaardigheden als ze de ecologische duurzaamheid van economische activiteiten mogelijk maken. Dit kunnen technische vaardigheden zijn die relevant zijn voor hernieuwbare industrieën (bijvoorbeeld weten hoe je watersystemen in stand houdt of warmtepompen installeert), of bredere vaardigheden zoals klimaatactieplanning, duurzaam ondernemen, duurzaam inkopen, duurzaamheidsrapportage en effectbeoordeling. Groene banen zijn banen die afhankelijk zijn van de kennis en het gebruik van groene vaardigheden.