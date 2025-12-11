Gemeente Arnhem tekent de Plant Based Treaty. Met deze stap zet Arnhem in op een gezonde en duurzame leefomgeving. Arnhem investeert flink in het stimuleren van plantaardig en lokaal eten. Dat doet de gemeente via een visie en uitvoeringsplan met veel ideeën en het ondertekenen van een City Deal. Voorbeelden van wat Arnhem doet is vegantours, het stimuleren van akkervelden die plantaardig voedsel produceren en helpen vrijwilligers bij het produceren van fruitbomen. Inmiddels schieten ook de stadslandbouwinitiatieven uit de grond in Arnhem.

Wethouder Eva van Esch: “Tien jaar geleden werd het nog heel raar gevonden dat we naar een plantaardige toekomst gaan. Vandaag werd geruisloos door het college ingestemd dat dit de toekomst heeft. Inmiddels weten we hoe goed en lekker we plantaardig kunnen koken. Met dit verdrag stimuleren we dat verder. Voor een nog mooier Arnhem!”

Een belangrijk onderdeel van een toekomstbestendige leefomgeving is een voedselomgeving waarin gezonde keuzes vanzelfsprekend zijn. Dat betekent meer ruimte voor plantaardige voeding, minder druk op het klimaat en een voedselsysteem dat werkt voor mens, dier en natuur. Met de ondertekening sluit Arnhem zich aan bij steden als Amsterdam, Groningen, Nijmegen en Haarlem.

De Plant Based Treaty vraagt wereldwijd aandacht voor een duurzaam voedselsysteem dat ecosystemen beschermt. Inmiddels hebben meer dan 255.000 burgers, wetenschappers, politici en duizenden organisaties en bedrijven de verklaring ondertekend.

Arnhem sluit zich aan omdat de kernprincipes van het verdrag goed passen bij de koers van de stad. Geen verdere druk op natuur en milieu. Actief inzetten op plantaardige voeding. En het herstellen van ecosystemen. Deze aanpak sluit aan bij bestaand Arnhems beleid, zoals de Groenvisie, de Biodiversiteitsagenda, de Visie Dierenwelzijn, de Omgevingsvisie en de onlangs vastgestelde visie Arnhemse Kost.

De komende jaren werkt Arnhem verder aan concrete stappen die passen bij de mogelijkheden van de stad en haar inwoners. Deze acties zijn opgenomen in de Uitvoeringsagenda Arnhemse Kost 2025–2026 en richten zich op de gemeentelijke organisatie, regionale samenwerkingen, ondernemers, horeca en inwoners.