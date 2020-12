Gedeputeerden Noord- en Zuid-Holland lanceren Circulair West

Materiaalstromenonderzoek voor een circulair Noord- en Zuid-Nederland

Het eerste icoonproject van de stichting bevat een analyse van de circulaire impacts en kansen van de materiaalstromen in West-Nederland. Het is tot stand gebracht in samenwerking met onderzoeksbureau Metabolic en vormt daarmee het symbolische startpunt van de circulaire reis die Circulair West met een kopgroep van bedrijven gaat maken. Het rapport is voor iedereen hier beschikbaar op de website van de stichting.

Nieuwe kansen voor bedrijven

Beide bestuurders zien kansen voor Circulair West en hebben met grote interesse kennisgenomen van de orde groottes van het materiaalgebruik en de reststromen in beide provincies. Bovenal omdat het ook de economische potentie van het hoogwaardig hergebruiken van de huidige materiaalstromen bevestigt en de daaruit voortvloeiende nieuwe kansen voor bedrijven:

Gedeputeerde Noord-Holland Zita Pels (Circulaire economie): “Ondernemers spelen een cruciale rol in de transitie naar een circulaire economie. Deze transitie vraagt om een fundamentele en structurele verandering van de manier waarop we produceren, distribueren en consumeren. Het is inspirerend om te zien dat bedrijven in de provincies Noord-Holland en Zuid-Holland de kansen en mogelijkheden die de circulaire economie ook biedt omarmen en zich verenigen om de verandering waar wij naar streven in de praktijk waar te maken.”

Gedeputeerde Zuid-Holland Adri Bom-Lemstra (Economie en Innovatie): “De overgang naar een circulaire economie is een van de grote opgaven waarvoor we staan de komende tijd. Er zijn kansen, maar die kun je alleen samen verzilveren. Ondernemers, onderzoekers, overheden. In Zuid-Holland zijn we daar hard mee aan de slag, maar dit vraagstuk houdt zich niet aan grenzen. Deze samenwerking is dan ook een mooie aanvulling. Met dit rapport als goed vertrekpunt.”

Volop onbenutte potentie



De oprichters van Circulair West zien met de overhandiging van het rapport hun visie bevestigd: vanuit samenwerking zoeken naar kansen om hun circulaire ambities te versnellen. Angeline Kierkels, voorzitter van Circulair West en algemeen directeur van Meerlanden, verduidelijkt:

“Samen met Circulair West kunnen bedrijven circulair versnellen, toekomst- bestendig worden en toekomstwaardig blijven. Ons eerste icoonproject bevestigt ons beeld dat er in West-Nederland veel onbenutte circulaire potentie is. Door met elkaar concrete circulaire handelingsperspectieven, groot en klein, voor korte- en lange termijn te schetsen leren bedrijven anders te denken en zichzelf anders te organiseren. Hierdoor hoeven we grondstoffen niet langer verloren te laten gaan maar kunnen we deze als grondstof weer hergebruiken.”

Vier opgaven centraal

Met het overhandigen van het onderzoeksrapport aan beide gedeputeerden is dan ook symbolisch het startschot gegeven voor de circulaire reis die een kopgroep van bedrijven vanuit Circulair West gaat maken. Door ketensamenwerking ontstaan nieuwe economische modellen die bijdragen aan de veerkracht en draagkracht van onze planeet én gelijktijdig nieuwe commerciële markten aanboren.

Alles draait daarbij om het behoud van de waarde van materialen zodat we deze oneindig kunnen hergebruiken. Bovendien draagt Circulair West daarmee bij aan het beschermen van onze leefomgeving, de biodiversiteit en helpt het nieuwe en sociaal inclusieve werkgelegenheid creëren.

Circulair West stelt daarbij een viertal opgaven centraal: materiaalstromen verder verfijnen, menselijk gedrag, duurzame mobiliteit en circulair bouwen. Deelnemende bedrijven gaan vanuit deze opgaven diverse nieuwe projecten met elkaar opstarten.

Nieuwe icoonprojecten aangekondigd

Op basis van de uitkomsten van het materiaalstromenonderzoek wordt door Circulair West gestart met diverse nieuwe icoonprojecten. De meest in het oog springende zijn:

De ontwikkeling van een breed inzetbaar concept voor een circulaire energieneutrale, klimaatadaptieve woonwijk, waarbij slimme mobiliteits- oplossingen de ontsluiting verzorgen. Het verkennen van de mogelijkheden om te komen tot een nieuwe verwerkingslocatie voor organische reststromen uit bijvoorbeeld agri-food, bollenteelt, kassen en huishoudens. Naast compostering wordt gewerkt aan een economisch hoogwaardigere verwerking van deze organische reststromen tot biobased grondstoffen en biobased producten. Daarvoor worden suikers, vezels en eiwitten teruggewonnen en wordt het gebruik van aardolie verminderd. Het standaardiseren van herwinning van grondstoffen uit restbeton. Door hergebruik van grondstoffen als zand, grint en cement, kan groot waardeverlies voorkomen worden en de milieu-impact die gepaard gaat met de productie van nieuw beton fors worden teruggebracht.

Pionieren

Door vanuit Circulair West samen te werken aan deze en andere icoonprojecten wordt leerervaring opgedaan en kunnen deelnemende bedrijven innoveren. Onderlinge samenwerking staat daarbij centraal want een of twee medewerkers van elk van de deelnemende bedrijven werken als pionier één dag in de week in teamverband samen met pioniers van de andere deelnemers.

Vanuit deze leerervaringen ontstaat nieuwe toepasbare kennis, leren bedrijven wat wel en niet werkt en ontwikkelen nieuwe toekomstbestendige business- en verdienmodellen zich. Bedrijven gaan die daarna zo snel mogelijk opschalen om bij te dragen aan de realisatie van een meer circulaire economie.

Duurzame Ontwikkelingsdoelen Verenigde Naties

Leon van Ast, kwartiermaker van Circulair West, verwoordt dat als volgt: “Deelnemende organisaties werken vanuit Circulair West stap voor stap toe naar een economisch systeem dat binnen de grenzen van de draagkracht van de planeet blijft, dat bijdraagt aan haar leefbaarheid en waarin plaats is voor iedereen. Daarbij committeren onze koplopers zich bovendien aan de 17 Duurzame Ontwikkelingsdoelen van de Verenigde Naties. Hiermee gaan ze vanuit hun bedrijfsvoering aan de slag als kompas voor uitdagingen als armoede, onderwijs en de klimaatcrisis. Met elkaar zetten we de schouders eronder om de wereld een betere plek te maken in 2030. De coronacrisis brengt daarbij extra momentum voor de wil om zaken versneld anders te organiseren.”

De transformatie lukt alleen samen

Het realiseren van een circulaire economie vormt dan ook een complexe grote uitdaging voor het bedrijfsleven en onze samenleving als geheel. Geen enkele partij kan dat alleen. Intensieve onderlinge samenwerking is daarvoor nodig.

Andere ‘circulaire doeners’ zijn dan ook meer dan welkom bij Circulair West om mee te doen.

De stichting staat open voor enthousiaste bedrijven uit Noord- en Zuid-Holland die als koploper energie willen steken in de circulaire economie. Maar ook (lokale) overheden, kennisinstanties en (semi) maatschappelijke instellingen zijn welkom. Zij kunnen als ‘Vrienden van Circulair West’ deelnemende bedrijven steunen door kennis en expertise in te brengen, circulaire marktvraag te stimuleren of door hindernissen weg te nemen, die het realiseren van een circulaire economie in de weg staan.