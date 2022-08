In de circulaire bouwhub van GP Groot advies en infrarealisatie draait het om het beschikbaar maken van herbruikbare bouwmaterialen. Denk aan gebruikte kozijnen, deuren en wastafels. Door deze tijdelijk op te slaan, te bewerken en weer klaar te maken voor een nieuwe bestemming is de bouwhub een essentiële schakel in de transitie naar volledig circulair bouwen.

Over acht jaar moet Nederland in overeenstemming met de opgestelde klimaatdoelstellingen de helft minder nieuwe grondstoffen gebruiken. Het creëren van een circulaire bouweconomie, waarbij bouwelementen en -materialen keer op keer worden hergebruikt is daarvoor een noodzakelijke stap. Eén van de grootste uitdagingen hierin is het matchen van vraag en aanbod in tijd, locatie, kwantiteit én kwaliteit.

Bert de Vilder, senior projectleider bij GP Groot: “Met de circulaire bouwhub slaan we een brug tussen de vraag naar, en aanbod van, herbruikbare bouwmaterialen en helpen we opdrachtgevers, bouw- en sloopbedrijven om de circulaire bouweconomie regionaal mogelijk te maken. Samen vergemakkelijken we het hergebruik van bouwmaterialen, besparen we op de inzet van nieuwe grondstoffen en nemen we concrete stappen om duurzamer te ondernemen.”

De gebruikte bouwmaterialen zijn vrijgekomen bij circulaire sloopwerkzaamheden. Voorafgaand aan de sloopwerkzaamheden worden de aanwezigen grondstoffen en bouwmaterialen geïnventariseerd en daarna uit het gebouw gehaald. Direct herbruikbare materialen worden tijdelijk opgeslagen in de bouwhub en krijgen vervolgens een tweede leven in de nieuwbouw van hetzelfde project of worden bij andere projecten ingezet. De niet direct herbruikbare bouwmaterialen worden eerst gebruiksklaar gemaakt door de social return afdeling van GP Groot waar collega’s met een afstand tot de arbeidsmarkt werkzaam zijn en komen uiteindelijk ook in de circulaire bouwhub terecht.

“De bouwsector lijkt nog maar weinig doordrongen te zijn van de noodzaak van het gebruik van circulaire bouwmaterialen. Mijn verwachting is dat deze circulaire bouwhub het gebruik verhoogt. De circulaire materialen zijn gemakkelijk beschikbaar en de locatie is goed regionaal bereikbaar. Daarnaast is de circulaire bouwhub een plaats waar kennis, kunde en ervaringen worden gedeeld. Niet alleen met direct betrokken partijen, maar ook met lokale en regionale overheids- en onderwijsinstellingen. Al met al een belangrijke stap die helpt de noodzakelijke circulaire bouweconomie te bereiken,” aldus Ferry van Wilgenburg, directeur van bouwbedrijf Kesselaar & Zn.