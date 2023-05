Afgelopen week was de feestelijke aftrap van de samenwerking tussen VolkerWessels Materieel & Logistiek (VWML) en VolkerWessels Telecom op de BouwHub van VWML in het XXL-gebouw CTPark Amsterdam City. VWML verwelkomt hier VolkerWessels Telecom als haar eerste klant op haar nieuwe BouwHub. De intrede van VolkerWessels Telecom in VWML’s Amsterdamse BouwHub is een eerste stap in de samenwerking tussen de twee bedrijven die beide onderdeel zijn van het VolkerWessels concern. VolkerWessels Telecom heeft VWML gevraagd voor het opzetten van een flexibel Third Party Logistics (3PL)-model voor optimalisatie en verduurzaming van haar supply chain.

BouwHubs

Dat VWML met haar BouwHubs een proces heeft ingericht voor een duurzaam en voorspelbaar supply chain management, maakt de keuze van VolkerWessels Telecom voor VWML als logistiek partner een logisch besluit. De BouwHub is een logistiek steunpunt aan de rand van een stad waar alle benodigde bouwmaterialen naar toe worden gebracht. Vanuit de BouwHub monitort en coördineert VWML het totale logistieke proces van de regionale bouwketen (van leverancier tot bouwplaats of projectlocatie waar het materiaal verwerkt wordt). Leveranciers kunnen zonder wachttijden lossen, leveringen worden geconsolideerd tot dagproductiepakketten en op de meest slimme en duurzame manier naar de bouwprojecten in de binnensteden vervoerd. Tevens dient de BouwHub als uitvalsbasis voor de medewerkers van onder andere VolkerWessels Telecom, waarbij ze naast het gebruik van parkeerplaatsen ook elektrisch vervoer en materieel kunnen opladen.

Transport over water

De locatie in Amsterdam is watergebonden waardoor transport van materiaal, materieel en mensen over water ook nog eens mogelijk is. Dit biedt kansen voor de Metropoolregio van Amsterdam (MRA) om haar binnenstedelijke logistiek duurzaam te optimaliseren en haar CO2-footprint te verlagen. Andere BouwHubs van VWML bevinden zich in Utrecht, Eindhoven en Groningen. Het doel van VolkerWessels Telecom is om de opslag van materialen volledig bij de BouwHubs onder te brengen.

Van bezit naar beschikbaarheid

De samenwerking met VWML voor het logistieke proces, past naadloos in de strategie van VolkerWessels Telecom om meer simpel, samen en wendbaar te werken. De monteur krijgt op termijn zijn middelen en materieel beschikbaar gesteld door de BouwHub zodat hij/zij zich kan focussen op het werk en niet met randzaken hoeft bezig te houden. Bovendien is de kans dat een monteur mis grijpt naar een bepaald middel met deze werkwijze zeer klein. Van “bezit naar beschikbaarheid” dus. In de nabije toekomst zal de monteur zelfs nog meer gemak en efficiëntie ondervinden door project afgestemde pakketten af te halen of deze zelfs ’s nachts in de bus te laten afleveren via innight delivery. De volgende ochtend kan de monteur dan direct met de juiste spullen naar de projectlocatie rijden.

Emissieloos opslaan, retourneren en transporteren

Vanaf 2025 worden in 30 tot 40 van de grootste gemeenten middelgrote zero-emissiezones voor stadslogistiek ingevoerd1. Door de manier waarop VWML haar logistieke proces heeft ingericht, kan VolkerWessels Telecom voorsorteren op deze maatschappelijke ontwikkeling. Zo biedt VWML’s BouwHub in CTPark Amsterdam City faciliteiten om de zogenaamde last-mile-logistiek uit te voeren. Door middel van 16.000 zonnepanelen op het dak en tien windturbines wekt het complex eigen energie op waarvan ook materieel en vervoersmiddelen opgeladen kunnen worden.