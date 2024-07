Voor veel buitenliefhebbers zal het herkenbaar zijn: je hebt een verzameling outdoorspullen die – met pijn in het hart – vaker binnen ligt dan buiten gebruikt wordt. Om ervoor te zorgen dat deze spullen niet ongebruikt blijven, hebben deelplatform Gearshare.nl en buitenwinkel Bever hun expertise en liefde voor buiten gebundeld. Onder de nieuwe naam ‘Buitendelen’ kan iedereen gemakkelijk zijn outdoorspullen huren of verhuren aan gelijkgestemde buitenliefhebbers. Door outdoorspullen te delen, zijn er minder nieuwe spullen nodig zonder in te leveren op waar het uiteindelijk om gaat: avonturen beleven! Het motto is dan ook simpel: Minder Spullen, Minder Afval, Meer Avonturen.

Samen voor buiten

Toen Gearshare-oprichter Gerjan den Hertog op het door Bever georganiseerde ‘Samen voor Buiten’-evenement – waarbij een grote groep experts samen werd gebracht om iets te doen tegen de groeiende berg textielafval – zijn platform aan de gasten pitchte, was het enthousiasme in de zaal groot. Desondanks bleken er ook de nodige uitdagingen om het deelplatform tot een echt succes te maken. Om te voorkomen dat dit duurzame initiatief zou stranden, is Bever een samenwerking aangegaan met Gerjan. Onder de naam ‘Buitendelen’ werken beide partijen nu vol energie aan het realiseren van dit idee om het delen van producten tussen Buitenvrienden te stimuleren.

Den Hertog geeft aan in Bever de ideale partner te hebben gevonden, aangezien zij dezelfde intrinsieke motivatie hebben om dit duurzame concept te laten slagen. “Voor een deelplatform geldt ‘hoe meer zielen, hoe meer vreugd’. Het wordt namelijk pas echt leuk als je spullen makkelijk bij medeavonturiers in de buurt kunt vinden. Gearshare had al meer dan 900 leden, maar het aantal Buitenvrienden van Bever is vele malen groter. Door onze expertise, ons netwerk en onze passie voor de natuur en duurzame concepten te combineren, hopen we snel veel mensen kennis te laten maken met deze toffe vorm van delen.”

Delen is het nieuwe hebben

Volgens Linde Leeuwenburg, Marketeer Duurzaamheid & Services bij Bever, is het uitlenen van producten een goede manier om het wereldwijde probleem van overproductie, overconsumptie en de ophopende afvalbergen van onnodig weggegooide producten aan te pakken. Leeuwenburg: “Delen is het nieuwe hebben. Wanneer je samendoet met spullen zoals een backpack, slaapmat of tent scheelt dat voor het milieu en in je portemonnee. Er hoeven namelijk minder spullen gemaakt te worden en er wordt minder weggegooid. Met Buitendelen willen we zo veel mogelijk mensen bereiken en inspireren om hun spullen uit te huren of verhuren met gelijkgestemde buitenliefhebbers en op deze manier een verschuiving in koopgedrag te bewerkstelligen. Elke stap telt, klein of groot, van iedereen. Buiten heeft ons nodig!”

Vind jij dit ook een tof initiatief? Schrijf je in, deel je uitrusting, enthousiasmeer je vrienden en ga met ons dit avontuur aan!