Tijdens de Nationale Klimaatweek die vandaag van start gaat, zetten bewoners, bedrijven en gemeenten zich met diverse activiteiten in voor een beter klimaat. Mede-organisator van de week, Klimaatstichting HIER, ondersteunt initiatieven die impact hebben op klimaatverandering, waaronder de ‘Eerste Hulp Bij Isoleren’-toolkit van bouwmarkt GAMMA. Hiermee kan iedereen eenvoudig zelf een start maken met het isoleren van hun woning. Door het aanbrengen van bijvoorbeeld een brievenbusborstel, tochtband, radiatorfolie en een -ventilator, is het mogelijk om tot 15% energieverbruik te besparen. De week werd afgetrapt in Overijssel, één van de provincies in Nederland met het hoogste aantal slecht geïsoleerde woningen. Inwoners werden verrast met een bezoek van duurzaamheidsadviseurs en de EHBI-toolkit.

“Veel mensen denken bij verduurzamen van de woning aan drastische ingrepen, die een flinke investering zijn en waarvoor je een expert nodig hebt. Maar feitelijk kun je zelf heel gemakkelijk een start maken, door te kijken naar waar bijvoorbeeld tocht vandaan komt of hoe je met kleine oplossingen, zoals folie of kit, waardoor je echt flink minder energie verbruikt! Niet alleen goed voor je eigen portemonnee maar ook voor het klimaat”, aldus Anton Mars, duurzaamheidsadviseur bij GAMMA Raalte.

Top 5 klussen DIY-klussen zijn:

Tochtwering plaatsen Radiatorventilatoren plaatsen Radiatorfolie plaatsen Glasfolie aanbrengen Buisisolatie aanbrengen

Tijdens de Nationale Klimaatweek zetten heel veel Nederlanders zich extra in met activiteiten rondom het klimaat. Bewoners, gemeenten én bedrijven. Ze willen andere Nederlanders inspireren om zelf ook een stapje extra te zetten naar een duurzamer leven. Klimaatstichting HIER is mede-organisator van deze week. Jan Zuilhof, Klimaatstichting HIER: “Deze actie van GAMMA waarbij bewoners worden geholpen om tot 15% op hun energieverbruik te besparen, past daar perfect bij!”

Met name in oude huizen met een bouwjaar tussen ’60 en ’80 is veel winst te behalen. Overijssel is een provincie die slecht scoort op het gebied van geïsoleerde woningen in Nederland. Lotte uit Deventer was verrast door de grote GAMMA-bus die haar straat kwam inrijden: “Wij hebben maar één radiator om de hele beneden verdieping te verwarmen, en dat duurt ontzettend lang. Ik had er zelf nooit aan gedacht om hier ventilatoren onder te plaatsen. De kamer is nu twee keer zo snel warm dus wat ons betreft een top-oplossing.”

Duurzaamheidsadviseur

In elke bouwmarkt van GAMMA is een duurzaamheidsadviseur aanwezig om mensen te adviseren over het verduurzamen van hun woning. Laurens Miedema, Manager Marketing & Communicatie GAMMA: “GAMMA is de bouwmarkt die je helpt bij het verduurzamen van je woning. En adviseert ook over duurzamere keuzes tijdens het klussen. We willen Nederlanders laten zien en ervaren dat je al met kleine oplossingen bespaart op je energieverbruik en je portemonnee. Zo is verduurzamen niet alleen een investering in jouw huis, maar ook een investering in het milieu. En het leuke is dat iedereen zegt: ik wist niet dat het zo makkelijk was!”

Meer informatie: www.gamma.nl/isolatie-op-locatie