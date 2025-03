Amsterdam ontvangt een Europese subsidie van 4,5 miljoen euro voor het isoleren met natuurlijke materialen van twee historische locaties: 556 sociale huurwoningen in de Spaarndammerbuurt en de Centrale Markthal in Amsterdam West. De subsidie is gegeven aan het project LIFE BIOMATINE, dat als doel heeft om samen met projectpartners te laten zien dat ‘biobased’ isolatiematerialen geschikt zijn om historische, sociale woningen en monumenten te verduurzamen. Het project is een initiatief van de gemeente Amsterdam.

Impact van biobased isoleren

De bewoners en gebruikers van de twee gebouwen hebben te maken met een hoge energierekening en een slecht ‘binnenklimaat’. Biobased isolatie biedt bewoners veel voordelen. Het zorgt voor een betere luchtvochtigheid, waardoor de verwarming in de winter lager kan. Ook draagt het bij aan een stabiel binnenklimaat, waarbij huizen in de winter warmer en in de zomer koeler blijven, wat ‘hittestress’ vermindert. Daarnaast is biobased isolatie vrij van schadelijke chemicaliën en reguleert het vocht, wat zorgt voor een meer comfortabele en gezondere leefomgeving. Vooral mensen met allergieën en ademhalingsproblemen profiteren hiervan.

Voor aannemers en uitvoerders is het werken met materialen van natuurlijke oorsprong prettiger en gezonder. Daarbij slaan biobased materialen tijdens hun hele levensduur CO₂ op, in tegenstelling tot traditionele isolatiematerialen die bij de productie en transport een aanzienlijke CO₂-uitstoot veroorzaken.

Nationale Aanpak Biobased Bouwen

Biobased isolatiematerialen worden onder andere gemaakt van agrarische reststromen zoals vlas, hennep en houtvezel. Het verbouwen van deze grondstoffen geeft regionale boeren een aantrekkelijk en alternatief verdienmodel. Amsterdam is daarom ook partner in de Nationale Aanpak Biobased Bouwen. Samen met woningbouwcorporaties en de markthal ondersteunt de gemeente de vraag naar biobased isolatie, wat zowel boeren in de landbouwtransitie ondersteunt als de bouw verduurzaamt.

EU-subsidieprogramma

De subsidie komt uit het LIFE and Environment programma van de Europese Commissie. Dit programma steunt initiatieven op het gebied van natuur en biodiversiteit, circulaire economie, klimaatadaptatie en energietransitie.

Projectpartners

Gemeente Amsterdam werkt samen met woningcorporatie Lieven DeKey, beheerder van monumentale panden Stichting BOEi en experts op het gebied van isolatie met natuurlijke materialen, zoals De Groene Grachten en Building Balance om samen de circulaire transitie in de bouwsector te versnellen en op te schalen.