G-STAR kondigt de uitbreiding van het tweedehandsplatform REWEAR aan naar drie extra markten: België, Frankrijk en Duitsland. G-STAR REWEAR is een speciaal platform waar bewuste consumenten authentieke, tweedehands G-STAR-items kunnen kopen en verkopen. De service biedt klanten de mogelijkheid om kledingstukken die niet meer passen of bij hun stijl aansluiten, in te wisselen. In ruil daarvoor ontvangen zij direct een waardebon die kan worden gebruikt voor zowel de nieuwe collecties als de unieke tweedehands items. Na een succesvolle lancering in Nederland in 2023, vormt deze uitbreiding de volgende stap in de reis van het merk richting meer circulariteit.

G-STAR REWEAR biedt een zorgvuldig samengestelde selectie van iconische jeans, kenmerkende jassen en andere tijdloze, functionele stijlen die de G-STAR-esthetiek definiëren. Het platform wordt continu aangevuld met nieuwe items, waardoor het aanbod dynamisch en exclusief blijft. De tweedehandsservice vormt een essentieel onderdeel van G-STAR’s Repair–Rewear– Recycle-strategie. In de afgelopen jaren heeft het merk een reeks gratis initiatieven gelanceerd om de levensduur van zijn kleding te verlengen – of deze een nieuw leven te geven. Zo biedt G-STAR Certified Tailors aan die gratis reparaties uitvoeren in Nederland, België, Duitsland en Zuid-Afrika. Daarnaast zijn er inleverpunten in de winkels waar klanten kledingstukken, die niet meer te herstellen zijn, kunnen afgeven voor verantwoorde recycling.

Als onderdeel van zijn langetermijnambities op het gebied van circulariteit streeft G-STAR ernaar om tegen 2030 één miljoen jeans te hergebruiken, repareren of recyclen – een doel dat de toewijding van het merk aan het minimaliseren van afval en het maximaliseren van waarde benadrukt.

“G-STAR kleding is gemaakt om lang mee te gaan. Onze Repair–Rewear–Recycle- programma’s zijn ontworpen om het voor klanten gemakkelijker te maken de levensduur van onze producten te verlengen en kleding uit de vuilstort te houden. Op deze manier kunnen we samen een betekenisvolle, collectieve impact creëren.” – Rebecka Sancho, Head of Sustainability, G-STAR