Fuze Tea reduceert 41% CO2-uitstoot met verbeterde kartonnen verpakking

Plantaardige grondstoffen

Fuze Tea is de eerste in de ijstheecategorie die de overstap maakt naar een duurzamer drankenkarton. Dat komt doordat maar liefst 95% van de vernieuwde kartonnen verpakkingen gelinkt is aan plantaardige grondstoffen zoals karton en plastic gemaakt van ruwe talloliehars, een restproduct uit de papierindustrie afkomstig van naaldbomen. Daarnaast zijn de materialen 100% verantwoord ingekocht, zo is het karton is FSC-gecertificeerd en het aluminium gecertificeerd met de Aluminium Stewardship Initiative (ASI). Ook de dop is vanaf nu gemaakt van plantaardig plastic. Het resultaat is een verbeterde verpakking met een 41% lagere CO2-voetafdruk dan de eerdere kartonnen Fuze Tea verpakking.

Duurzamere verpakkingen

De stap naar kartonnen verpakkingen gemaakt van 100% verantwoord ingekochte materialen sluit aan op de bredere duurzaamheidsambities van Coca-Cola. Coca-Cola in Nederland werkt al lange tijd aan het verder verduurzamen van alle verpakkingen, zoals het terugdringen van onnodig verpakkingsmateriaal en het gebruiken van duurzamer materiaal. Zo worden vanaf begin 2020 de PET-flessen van Fuze Tea en Chaudfontaine al gemaakt van 100% gerecycled plastic, in oktober 2020 volgde deze overstap voor alle kleine PET-flessen uit het portfolio. De grote PET-flessen volgen medio 2021.

Joris Hendriks, Director Commercial Development bij Coca-Cola European Partners Nederland: “Duurzaamheid zit in de kern van Fuze Tea. Uiteraard geldt dit niet alleen voor de ingrediënten van Fuze Tea zelf, door uitsluitend Rainforest Alliance gecertificeerde thee in te kopen en de bereidingswijze van getrokken thee, maar juist ook door te kijken naar de verpakkingen. Fuze Tea is verkrijgbaar in verschillende verpakkingen, van een kartonnen verpakking, PET-fles en blik tot de hervulbare glazen horecafles. Voor ieder gebruiksmoment kijken we steeds naar de meest geschikte verpakking en de meest duurzame variant die er beschikbaar is.

Samenwerken met leveranciers

Coca-Cola European Partners heeft de ambitie om tegen 2040 over de hele keten klimaatneutraal te zijn. De afgelopen tien jaar heeft Coca-Cola European Partners al 30% van de CO2-uitstoot verminderd middels initiatieven op het gebied van transport, koelingen, productie en verpakkingen. Voor de komende tien jaar is het de doelstelling om de uitstoot opnieuw met 30% te verminderen. Om deze brede ambities te kunnen realiseren zijn samenwerkingen met toeleveranciers essentieel. De vernieuwde kartonnen verpakking van Fuze Tea is tot stand gekomen in nauwe samenwerking met de verpakkingsproducent SIG Combibloc.