FrieslandCampina zet een nieuwe stap om de zuivelketen verder te verduurzamen. Dankzij een samenwerking met Future Fuels kunnen leden‑melkveehouders nu eenvoudiger overstappen op hernieuwbare diesel (HVO100). Deze brandstof stoot tot 90 procent minder CO₂ uit dan reguliere diesel.

Praktische klimaatwinst

Het terugdringen van broeikasgasuitstoot in de zuivelketen vraagt om een mix van maatregelen. Op het melkveebedrijf kunnen melkveehouders bijvoorbeeld aan de slag met voer, mest en kruidenrijk grasland. Het gebruik van hernieuwbare diesel is een maatregel die ingezet kan worden zonder de bedrijfsvoering aan te passen. De brandstof kan zonder aanpassingen worden gebruikt in bestaande landbouwmachines en levert direct CO₂‑reductie op.

Samenwerking als versneller

Het stimuleren van hernieuwbare diesel is onderdeel van een samenwerking tussen FrieslandCampina en Future Fuels. De brandstof is voor leden-melkveehouders voor de periode van een jaar tegen een vaste prijs beschikbaar. De benodigde data om de emissiereductie aan te tonen wordt automatisch verwerkt zodat het resultaat ook wordt meegerekend in Foqus planet, het duurzaamheidsprogramma van FrieslandCampina. Via Foqus planet worden leden-melkveehouders beloond voor duurzaamheidsinspanningen, zoals het verlagen van hun uitstoot.

Matthijs Reedijk van Future Fuels: “De overstap naar HVO100 is voor melkveehouders een praktische manier om emissies te verlagen, en dat zonder investeringen of technische aanpassingen. Dankzij onze samenwerking met Neste, producent van hoogwaardige HVO100, kunnen we melkveehouders een betrouwbare brandstof bieden die niet alleen CO₂-reductie oplevert, maar ook het dagelijkse werk op het erf makkelijker maakt: machines starten soepeler, motoren draaien rustiger en schoner. Dat zijn voordelen die boeren meteen merken in hun dagelijkse werkzaamheden.”

Sanne Griffioen, Director Farm Sustainability bij FrieslandCampina: “Onze ambitie is helder: de klimaatimpact van onze keten verder verlagen. Dan helpt het als duurzame keuzes zowel praktisch als financieel aantrekkelijk zijn. De eerste honderd melkveebedrijven zijn al overgestapt en we hopen dat er snel meer volgen.”

Uitvoering klimaatplan

De overstap op hernieuwbare diesel draagt bij aan de klimaatdoelen van FrieslandCampina. De CO₂‑voetafdruk van melkproductie is de afgelopen jaren al flink gedaald, onder andere door het gebruik van groene stroom. In 2025 kwam ongeveer 4 procent van de totale uitstoot op melkveebedrijven door energieverbruik, vooral door dieselgebruik. Hoewel dat aandeel relatief klein lijkt, kan de schaal van de coöperatie veel verschil maken: als 1.000 melkveehouders overstappen op HVO100, levert dat naar verwachting zo’n 200 kton CO₂‑reductie op.