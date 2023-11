Je EV of elektrische sloep opladen aan een lantaarnpaal. Het kan in Alkmaar. Op de kade van de Nieuwlandersingel plaatste TotalEnergies kort geleden een Laadtaarn. Wat de Laadtaarn extra bijzonder maakt, is het feit dat deze laadvoorziening deel uitmaakt van het publieke laadnetwerk in de gemeente. Afgelopen maandag werd de Laadtaarn officieel door TotalEnergies en de gemeente Alkmaar in gebruik genomen.

Om de uitstoot van CO 2 en fijnstof in binnensteden te verminderen, stimuleren waterrijke gemeenten niet alleen het gebruik van EV’s maar ook van elektrische boten. In binnensteden zijn de mogelijkheden voor het plaatsen van laadpunten echter vaak beperkt en bovendien passen laadpalen niet altijd in het straatbeeld.

De Laadtaarn in Alkmaar ondervangt deze problemen. De Laadtaarn maakt deel uit van de aanwezige straatverlichting. Daarnaast maakt de aansluiting voor elektrische boten een apart laadpunt voor vaartuigen overbodig. Bovendien is het uiterlijk van de Laadtaarn – anders dan een laadpaal – beter afgestemd op het karakter van de historische binnenstad. Leverancier CityCharge zorgde voor de juiste kleur en vormgeving, zodat hij perfect in het straatbeeld tussen de andere lantaarns past.

Maandag 30 oktober 2023 werd de Laadtaarn officieel in gebruik genomen door Christain Schouten (wethouder Duurzaamheid van de Gemeente Alkmaar) en Stefan Evers (managing director TotalEnergies Charging Solutions Nederland). “Toekomst en verleden komen hier bij elkaar door te moderniseren en tegelijkertijd het bewaren van het historisch stadsgezicht,” zegt wethouder Duurzaamheid Christian Schouten. “Deze initiatieven helpen Alkmaarders om klimaatneutraal te worden.”

Ondanks de dubbelfuncties van de Laadtaarn maakt hij deel uit van de bestaande laadinfrastructuur. Dat houdt in dat de Laadtaarn niet apart wordt aangestuurd of geëxploiteerd, maar zoals een reguliere laadpaal beheerd kan worden.

Historisch stadsgezicht

De Laadtaarn kon worden gefinancierd dankzij subsidie van POCITYF. Dit Europese project heeft tot doel historische steden energiepositief te maken. Dit houdt in dat met duurzame oplossingen wordt geprobeerd de stad meer energie te laten opwekken dan dat ze nodig heeft. Daarbij is het belangrijk het historische stadsgezicht te behouden. Om goed van deze ontwikkelingen te kunnen leren, worden de oplossingen gemonitord. Deze resultaten worden weer gedeeld met andere steden in Europa, zodat zij van de ervaringen kunnen leren.

1,8 miljoen laadpunten

De verwachting is dat er in 2030 circa 1,8 miljoen laadpunten nodig zijn in Nederland. Met name in binnensteden is de aanleg van laadinfra complex. Niet alleen door de schaarse ruimte op straat, maar ook door de hoge dichtheid van bestaande infrastructuren in de grond. Creatieve oplossingen die gebruik maken van de al aanwezige voorzieningen of waarbij laadpunten worden gedeeld door verschillende elektrische vervoersmiddelen – zoals de elektrische boten in Alkmaar – worden daarom steeds belangrijker.

Foto: (van links naar rechts): Stefan Evers, managing director TotalEnergies Charging Solutions Nederland en Christian Schouten, wethouder Duurzaamheid gemeente Alkmaar