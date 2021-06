Friesland College, nationale tak VN en Circulair Friesland gaan duurzaam verbinden

De ervaring van een vluchteling in Nederland, microfarming, een extreem duurzaam gebouw in Oosterwolde, de strijd tegen vervuiling door plastic, Dag van de Mensenrechten, een hackathon voor duurzame productie van drinkwater, kerstpakketten voor de Voedselbank, de gevaren van sexting, creatief met spullen uit de kringloop… Dit is een greep uit onderwerpen die dit jaar voorbij kwamen in GGTV, aan de hand van een – gefilmde – zoektocht van studenten van het Leerbedrijf Invloed Studenten (LIS) van het Friesland College naar wat een SDG in de praktijk betekent. In acht afleveringen en met een negende in de maak leverde dat een aantrekkelijk beeld op van hoe je grote doelen kunt vertalen naar concrete acties.

Betere wereld

De VN hebben in zeventien SDG’s vastgelegd hoe we samen kunnen werken aan een betere wereld. Het Friesland College heeft deze doelen – ook wel Global Goals genoemd – omarmd in organisatie en onderwijs, om studenten op te leiden tot praktische wereldburgers die weten wat zij in hun vak en als burger kunnen bijdragen in hun eigen stuk van die grote wereld. Wat kun jíj doen? Die vraag is ook belangrijk in GGTV (Global Goals TV), gemaakt voor en door studenten.

Een mooi initiatief dat uitstekend aansluit bij de doelstelling van de NVVN om honderdduizenden mbo’ers te bereiken, aldus landelijk voorzitter Simone Filippini. ‘Het gaat om jongeren die ontzettend belangrijk zijn voor de toekomst van Nederland. Gelukkig is duurzaamheid inmiddels een item, maar hoe doe je dat? In die SDG’s zitten ook veel sociale doelen als strijd tegen armoede en gelijke kansen voor iedereen. Daar kan iedereen veel in bijdragen. Dat brengen we graag onder de aandacht, om jongeren aan te zetten tot actie. Want dat is heel hard nodig…’

Enthousiasme

Hoe krijgt dat vorm? ‘Dat zoeken we snel uit’, zegt Filippini. ‘We gebruiken graag de kennis, ervaring en het enthousiasme in Friesland om samen wat moois te maken, dat ook anderen in het mbo kan inspireren.’ Dit geldt onder meer voor GGTV, dat zich dan kan richten op heel Nederland, maar ook op meer gezamenlijke acties met Friese organisaties op het gebied van duurzaamheid en SDG’s.

Die samenwerking biedt kansen, aldus Heleentje Swart die zich binnen Circulair Friesland – onder meer met online platform SPARK – richt op activiteiten in het onderwijs. ‘Op veel punten zijn we in Friesland als proeftuin voor innovatie al heel ver. Het is waardevol om dat breder in te zetten.’

Een uitdagende challenge met de roc’s in het Noorden misschien, om studenten uit de dagen SDG’s in de praktijk te brengen? Dat kan online ook met deelnemers uit het hele land, aldus Filippini: ‘Dan kunnen ze breed samenwerken en elkaar inspireren.’ Met ambassadeurs als Nikkie de Jager, Glennis Grace en Tanja Jess kan de NVVN best aansprekende mensen inzetten bij een actie. Zo is er meer mogelijk. Andere organisaties in Groningen en Drenthe hebben laten weten zeker open te staan voor dergelijke initiatieven. Filippini: ‘We maken graag vaart en gaan samen op zoek.’

Veelbelovend

Voor de studenten van LIS is de kans op een landelijke versie een bijzondere erkenning van hun inzet voor GGTV, aldus begeleider Pier Mulder: ‘Zij hebben er veel van geleerd en delen dat graag, om er samen voor te zorgen dat we de wereld leefbaarder weten te houden. Dit is een hele mooie eerste stap.’ Veelbelovend, vindt ook CvB-voorzitter Carlo Segers: ‘Dit past naadloos in onze aandacht bij het Friesland College voor SDG’s én ons praktijkgestuurd leren, waarin we studenten graag laten doen en ervaren om hen tot leren uit te dagen.’