Four Elements Hotel Amsterdam: eerste volledig energieneutrale hotel ter wereld zet in op ecoluxe ervaring

Four Elements Hotel Amsterdam heeft haar deuren geopend. Het eerste volledig energieneutrale hotel ter wereld is gelegen op Amsterdam IJburg. Duurzaamheid is maximaal doorgevoerd in alle aspecten met de natuur als inspiratiebron. Het kosmopolitische hotel werd vorig jaar gelanceerd onder de naam Breeze en onderging onlangs een volledige rebranding die naadloos aansluit op het duurzame concept.

Locatie waar stad en natuur samenkomen

Four Elements Hotel Amsterdam heeft 195 kamers en wordt omringd door het water van het IJmeer en de haven van IJburg. Herbs Garden Restaurant werkt hoofdzakelijk met lokale seizoensproducten, kruiden uit eigen kas en biedt een biodynamische wijnkaart.

De Wind Sky bar op de tiende verdieping met wijds uitzicht is een van de hoogste rooftop bars van Amsterdam en het ruime zonneterras kijkt uit op de jachthaven. Ook beschikt het hotel over diverse ruimtes voor evenementen. Het hotel is een uitstekende uitvalsbasis om de nieuwe stadswijk IJburg te ontdekken met haar strand, haven en moderne architectuur, bovendien ligt het centrum van Amsterdam om de hoek.

Powered by Nature

Four Elements Hotel Amsterdam heeft haar naam te danken aan de natuurlijke energiebronnen wind, aarde, water en vuur. Het hotel is ontworpen vanuit de filosofie om slimme principes uit de natuur in te zetten voor duurzame innovatie. Zo is de klimaatbeheersing van het gebouw geïnspireerd op de natuurlijke ventilatie in termietenheuvels in de woestijn. Deze hebben binnen altijd een constante temperatuur, terwijl het overdag 40 graden is en het ’s nachts kan vriezen. Door luchtstromen te controleren ontstaat een natuurlijke airconditioning die leidt tot een constante prettige temperatuur en schone lucht die continu ververst wordt. De zonnepanelen op het dak en de buitengevels wekken ruim voldoende energie op om volledig zelfvoorzienend te zijn. Deze duurzame filosofie en aanpak werd beloond met de prestigieuze EZK Energy Award van het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat.

Ecoluxe ervaring tot in de kleinste details

Four Elements Hotel Amsterdam werkt met respect voor de natuur en voert duurzaamheid en circulariteit door tot in de kleinste details. Hierdoor maakt het hotel minimale impact op het milieu waarbij de ecoluxe ervaring altijd voorop staat. Van meubels tot vloeren, van linnen tot douchekoppen, alles is duurzaam, reycled of upcycled. Medewerkers dragen circulaire jeans, de hotelfietsen zijn samengesteld uit gerecyclede onderdelen en de waterglazen zijn gemaakt van gebruikte wijnflessen. In de hotelkamers staan koffiekopjes gemaakt van restanten klei van basisscholen en op de bedden ligt eco bedlinnen. Over elk detail is nagedacht en achter elk voorwerp schuilt een mooi en duurzaam verhaal. Zo levert het hotel samen met haar gasten een bijdrage aan een schonere wereld.