Fossielvrij en Reclamejagers dienen vandaag drie klachten in bij de Reclame Code Commissie tegen Eneco, Pure Energie en Energie van Ons. Het betreft uitingen van deze energiemaatschappijen over ‘CO2-gecompenseerd gas’. De twee klimaatorganisaties schrijven de klachten vandaag zittend aan een zelf meegebrachte tafel op het kantoor van de Autoriteit Consument en Markt. Aan de tafel hangt een spandoek met de tekst “ACM, waarom doen wij jullie werk?” De boodschap: de ACM moet diens rol oppakken en de energiemaatschappijen op de vingers tikken.

‘CO2-gecompenseerd gas’ is gas waarvan de klimaatschade zogenaamd ongedaan gemaakt wordt via investeringen in duurzame projecten. De kritiek op deze praktijk en reclames hierover is al jaren bekend. Zo beoordeelde de Reclame Code Commissie in 2023 Shell’s gebruik van de term als misleidend, in een klacht aangevochten door Reclame Fossielvrij. De Amsterdamse rechtbank bepaalde in de greenwashingzaak tegen KLM dat de luchtvaartmaatschappij niet mag doen alsof een ‘CO2-compensatieproduct’ de klimaatimpact van vliegen vermindert, absorbeert of compenseert.

Daarbovenop toonde onderzoeksprogramma Pointer in 2024 aan dat de ‘duurzame projecten’ van energiemaatschappijen gemiddeld tien keer slechter presteren dan beloofd, en soms helemaal niet voor extra CO2-reductie zorgen. De Consumentenbond pleit in een reactie voor een verbod. Toenmalig minister Jetten wees naar de ACM als geijkte partij om hiertegen op te treden. Maar het bleef stil, met als gevolg dat energieleveranciers nog steeds klanten proberen te verleiden met hun aanbod van “CO2-gecompenseerd gas”.

Hiske Arts, campaigner bij Fossielvrij: “De klimaatschade van het gas dat energieleveranciers aan consumenten leveren, is groot. Veelal is het gefrackt gas uit de VS, wat bekendstaat om de lekkages van het krachtige broeikasgas methaan. In plaats van dat energiemaatschappijen hierover transparant zijn naar consumenten, schotelen ze hen de illusie voor dat ze een klimaatvriendelijke keuze maken.”

Eric Stam, oprichter van Reclamejagers: “Het is tijd dat de ACM de handschoen oppakt en optreedt tegen deze misleidende reclames. Het kan niet zo zijn dat individuen steeds naar de Reclame Code Commissie moeten stappen om CO2-gecompenseerd gas aan te kaarten. De ACM kan veel effectiever optreden, bijvoorbeeld door een sanctie op te leggen.”

De klimaatorganisaties roepen de ACM tevens op om hun leidraad over CO2-compensatie aan te scherpen. Hiske Arts: “De ACM-richtlijn biedt bedrijven nog te veel ruimte om claims over CO2-compensatie te maken. Maar het gehele concept van CO2-compensatie rammelt: een geplante boom kan vergaan in een bosbrand, en een windproject heeft de carbon credits vaak niet nodig om gerealiseerd te worden. Met andere woorden: de zekere klimaatschade van een vervuilend product kan niet worden weggestreept tegen het onzekere effect van een bijdrage aan een dergelijk “compensatie”-project.”