Nederland pleit samen met tien andere landen voor het uitstel van Europese methaanregels met minstens drie jaar. In 2024 werd deze regulering met overgrote meerderheid aangenomen door het Europees Parlement om het lekken van het extreem vervuilende broeikasgas methaan bij olie- en gaswinning tegen te gaan. Fossielvrij roept minister Van Veldhoven op haar rug recht te houden en de methaanregels in stand te houden.

Hiske Arts, campagneleider bij Fossielvrij: ‘We zijn furieus dat Nederland midden in een extreme hittegolf zelfs het meest cruciale klimaatbeleid wil uitstellen. In een week waarin klimaatontwrichting door heel Europa voelbaar is, kan het niet zo zijn dat de fossiele lobby wéér het beleid bepaalt. Wij zijn teleurgesteld in deze D66-minister en roepen haar op om op haar schreden terug te keren.’

Op vrijdag 26 juni bespreekt de Europese Energieraad de methaanregels die in 2027 de volgende fase ingaan. In een brief die ingezien is door Euronews pleiten 11 landen waaronder Nederland dit met minstens drie jaar uit te stellen. Als de uitstel doorgaat hoeven importeurs van olie en gas voor minstens drie jaar lang niet te bewijzen dat geimporteerd olie en gas voldoet aan de Europese regels.

In de keten van gaswinning, versleping tot verbranding vinden er veel methaanlekken plaats. In 2024 heeft het Europees Parlement daarom met een meerderheid van 530 stemmen voor en 63 stemmen tegen voor methaanregulering gestemd. Hierin staat dat bedrijven moeten onderzoeken of er methaan lekt, en eventuele lekken moeten repareren. Na twee jaar stelt Nederland nu plotseling dat dit de leveringszekerheid in gevaar kan brengen en verzet zich tegen deze regels.

‘Ieder jaar lekt er twee keer meer gas weg dan jaarlijks door de straat van Hormuz gaat, volgens onderzoek van de Internationaal Energie Agentschap. Terwijl het tegengaan van gasverspilling prioriteit moet hebben, zwicht Nederland voor chantage van de fossiele industrie.’

Methaan heeft op korte termijn een tachtig keer sterker effect dan CO2. Volgens het IEA is de uitstoot van methaan verantwoordelijk voor een derde van de verwarming van de aarde sinds de industriële revolutie. Desondanks neemt de uitstoot van methaan bij de winning van fossiele brandstoffen nog steeds toe.