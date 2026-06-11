De jury van de VriendenLoterij Museumprijs 2026 heeft woensdag een bezoek gebracht aan Forteiland Pampus. Het eiland behoort tot de laatste zeven musea die nog kans maken op de prestigieuze prijs van €100.000.

De VriendenLoterij Museumprijs staat dit jaar in het teken van Het Groene Museum. Pampus werd genomineerd vanwege de manier waarop het historische fort en de duurzame ontwikkeling van het eiland met elkaar zijn verbonden, en hoe de bezoeker dit verhaal meekrijgt.

Tijdens het bezoek maakte de jury kennis met zowel de geschiedenis van het UNESCO-werelderfgoed als met de moderne voorzieningen die het eiland grotendeels zelfvoorzienend maken. Zo kreeg de jury een kijkje bij de watermaker, die van IJmeerwater drinkwater maakt, en in de energieruimte waar een groot deel van het duurzame energiesysteem van het eiland samenkomt.

Ook het thema voedsel kwam aan bod. De jury maakte kennis met ZomerLab, een van de activiteiten waarmee bezoekers op een praktische manier kennismaken met onderwerpen als voedsel, conserveren en zelfredzaamheid.

Directeur Janneke Godschalk ziet de nominatie als een erkenning voor de koers die Pampus de afgelopen jaren heeft ingezet. “Wat neem je mee van een duurzaam en zelfredzaam eiland? Wanneer iemand na een bezoek thuis een regenton plaatst, bewuster is van energiebronnen, anders naar voedsel kijkt of zijn organisatie inspireert met de inzichten en mogelijkheden van ons eiland, dan heeft Pampus zijn doel bereikt en daadwerkelijk impact gemaakt.”

Later dit jaar maakt de jury bekend welke drie musea een plek krijgen op de shortlist. Vervolgens mag het publiek stemmen op zijn favoriete museum. De uiteindelijke winnaar ontvangt €100.000.

Forteiland Pampus is een van de zeven musea die nog in de race zijn voor de VriendenLoterij Museumprijs 2026.