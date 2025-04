Faillissementen in de duurzame sector nemen snel toe, mede door hoge productiekosten, onzekere regelgeving en concurrentie uit het buitenland. Vooral in de Nederlandse plasticrecyclingsector stapelen de problemen zich op: dure investeringen, goedkope import van nieuw plastic en terughoudende vraag naar circulaire producten maken het ondernemers lastig. Troostwijk Auctions zag de afgelopen twaalf maanden een toename van 150 procent van het aantal faillissementsveilingen van bedrijven in de plasticrecylingsector ten opzichte van het jaar daarvoor.

Een van deze veilingen betreft de bedrijfsactiva van de Nederlandse vestiging van de Deense kunstgrasrecycler Re-Match, die in februari failliet werd verklaard. Opvallend is dat het bedrijf eerder nog een subsidie van 4,5 miljoen euro van het ministerie van Economische Zaken en Klimaat ontving voor de bouw van deze fabriek. In Denemarken draait Re-Match wél succesvol.

Stijging van 150 procent

Het faillissement van Re-Match staat niet op zichzelf. In Nederland heeft Troostwijk Auctions alleen al in de afgelopen twaalf maanden twintig faillissementsveilingen gehouden in de Plastic Process Industry-categorie. Een jaar eerder waren dit acht veilingen. Er is dus sprake van een toename van 150 procent. Zo werden in de tweede helft van 2024 onder andere de plasticrecyclers Umincorp, PVC Recycling Lelystad en Stiphout Plastics failliet verklaard, waarvan Troostwijk Auctions verantwoordelijk is voor de veilingen van de bedrijfsactiva.

Toename goedkoop nieuw plastic

Een van de belangrijkste oorzaken voor deze faillissementen is de sterke concurrentie van goedkoop nieuw (virgin) plastic uit het buitenland, met name uit de Verenigde Staten en China. Deze goedkope importstromen drukken de prijzen zodanig dat Nederlandse recyclers hun gerecyclede producten nauwelijks concurrerend kunnen aanbieden. De recente golf van faillissementen onderstreept de kwetsbaarheid van de sector. Zonder aanvullende maatregelen – zoals importbeperkingen op goedkoop nieuw plastic en strengere bijmengverplichtingen – komt de ambitie van Nederland voor een circulaire economie in het gedrang.

Logistieke uitdagingen

“Het opzetten van een circulair bedrijf klinkt mooi, maar in de praktijk is het vaak lastig. Bedrijven moeten flink investeren en de logistiek is ingewikkeld. Daar komt bij dat de vraag naar circulaire producten nog achterblijft, terwijl ze moeten concurreren met traditionele bedrijven die goedkoper kunnen werken en minder duurzaamheidsregels hoeven te volgen,” aldus accountmanager insolvency Jasper van Leeuwen.