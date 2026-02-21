De veilingen van emissierechten hebben Nederland in 2025 circa €923 miljoen opgeleverd. Dat blijkt uit de jaarlijkse veilingmonitor van de Nederlandse Emissieautoriteit (NEa). De opbrengst is daarmee vrijwel gelijk gebleven aan die van 2024 (-0,5%). Grote uitstoters, zoals de industrie, lucht- en zeevaart, moeten deze rechten kopen om CO2 te mogen uitstoten. Hoewel in 2025 minder rechten zijn geveild dan een jaar eerder, bleef de totale opbrengst stabiel door een hogere gemiddelde prijs. Daarnaast valt op dat het aandeel van emissierechten dat is geveild voor Europese fondsen opnieuw toenam.

Minder rechten, hogere prijs

In 2025 werden ongeveer 12,6 miljoen emissierechten voor Nederland geveild, ruim 12% minder dan een jaar eerder. De veilingprijs steeg daarentegen met meer dan 13% naar een gemiddelde van €73,37 per emissierecht.

De prijs kende een beweeglijk verloop. Na een snelle stijging aan het begin van het jaar volgde in het voorjaar een daling, mede door onrust op internationale markten na de aangekondigde Amerikaanse importheffingen. Vanaf de zomer trok de prijs weer aan en bereikte in december een piek van €84,60.

De prijsstijging hangt samen met toenemende schaarste. Door de jaarlijkse verlaging van het emissieplafond (de cap) en de inzet van de Marktstabiliteitsreserve (MSR) kwamen er minder rechten op de markt. Tegelijkertijd lijkt de markt vooruit te lopen op toekomstige tekorten, waardoor de vraag naar rechten toenam.

Maaike Breukels, domeinhoofd Emissiehandel: “Ook de komende jaren komen er waarschijnlijk minder rechten op de markt dan nodig zijn om alle emissies af te dekken. Marktpartijen lijken hierop te anticiperen door nu al rechten in te kopen”.

Opvallend is dat de prijsontwikkeling zich sinds de zomer van 2025 minder in lijn beweegt met de gasprijs, terwijl die historisch vaak een vergelijkbaar patroon liet zien.

Groter aandeel voor Europese fondsen

Net als in voorgaande jaren ging een groter deel van de geveilde rechten naar Europese fondsen. In 2025 zijn onder meer 50 miljoen ETS1-rechten geveild voor het nieuwe Sociaal Klimaat Fonds (SKF). Dit fonds is opgezet voor de financiering van programma’s voor de verduurzaming van woningen en transport voor huishoudens met een laag en middelhoog inkomen en kleine ondernemingen. In de toekomst zal het SKF gefinancierd worden door veilingen van ETS2-rechten en bijdragen vanuit de lidstaten zelf.

Inmiddels gaat circa 44% van de veilingopbrengst naar Europese fondsen, tegenover 24% twee jaar geleden. Ook de werking van de MSR speelt hierbij een rol: wanneer minder rechten worden geveild, raakt dat alleen het nationale aandeel en niet het deel voor Europese fondsen. Hierdoor verschuift een groter deel van de inkomsten naar Europees niveau.

Einde aparte veilingen luchtvaartrechten

Dit jaar waren er voor het eerst geen aparte veilingen voor luchtvaartrechten. De luchtvaart valt sinds 2012 onder het EU ETS, maar in de eerste jaren waren de emissierechten niet volledig uitwisselbaar. Sinds 2021 wel; luchtvaartrechten kunnen worden ingezet door de industrie en vice versa. Hoewel het onderscheid inhoudelijk al was verdwenen, bestonden er nog wel aparte veilingen. Dat is vorig jaar rechtgezet. Het volume aan luchtvaartrechten is voortaan opgenomen in de reguliere veilingen, wat het systeem eenvoudiger maakt.