ForFarmers-klanten realiseren circa 10% lagere CO2-uitstoot per kg melk

De bedrijfsspecifieke adviezen van ForFarmers in combinatie met onze voerproducten zorgden in 2020 voor een daling van circa 10% van de CO₂-uitstoot per kg melk vergeleken met 2019. Het verminderen van de uitstoot van broeikasgassen is een van de doelstellingen van de melkveehouderijsector, in lijn met het klimaatakkoord. Het is ook een van de criteria voor het leveren van On the way to PlanetProof melk, waarvoor een hogere melkprijs wordt betaald. ForFarmers ondersteunt veehouders hierbij door te sturen op een hogere voerefficiëntie en een lagere CO 2 -uitstoot.

Op het melkveebedrijf komen broeikasgassen (methaan, lachgas en koolstofdioxide) vrij bij verschillende processen zoals energieverbruik, huisvesting, ruwvoerteelt, aankoop van producten waaronder kunstmest en krachtvoer en pensfermentatie door de koe. De totale productie van broeikasgassen wordt weergegeven in CO 2 -equivalenten en wordt in de KringloopWijzer omgerekend per kg melk. Op dit kengetal wordt gestuurd.