Forbo Flooring heeft de TU Delft ondersteund in de renovatie van de faculteit Elektrotechniek Wiskunde en Informatica. De 20 jaar oude Marmoleumvloeren van het gebouw zijn volledig gerecycled. Een unicum in de linoleumwereld.

De TU Delft besloot in 2021 het markante gebouw te renoveren waarin de faculteit Elektrotechniek Wiskunde en Informatica is gevestigd. De universiteit werkt toe naar een CO2-neutrale en circulaire campus in 2030. Om deze reden schakelde TU Delft Forbo in met de opmerking ‘We willen graag dat jullie iets doen met het materiaal dat er nu ligt’. Recycling is niet nieuw bij Forbo, maar het recyclen van een gebruikte vloer waarop is gelopen, geknoeid en lijmresten op kleven is een flinke uitdaging. Een uitdaging die Forbo graag aanging.

Nieuwe grondstof

Zo lang als Forbo bestaat, is er sprake van een interne recyclestroom. In het productieproces worden altijd de randen van het linoleum afgesneden waardoor er snijafval ontstaat. Dat wordt niet weggegooid, maar gebruikt om nieuwe grondstof voor linoleum van te maken.

Begin 2000 breidde Forbo de recyclestroom uit naar een dienst waarbij Forbo klanten aanbood het snijafval van nieuw gelegde vloeren terug te nemen. Dat bracht een uitdaging met zich mee, namelijk de kwaliteitscontrole op het materiaal dat in de recyclemachine gaat. Een minimale hoeveelheid vervuiling leidt in het proces tot vervuiling van nieuw materiaal. Dat niet alleen: slechts één minuscuul korreltje beton kan de kalander beschadigen. Die kwaliteitscontrole vormt de grootste uitdaging bij het project voor de TU Delft.

Recyclen in stappen

Renovatie is doorgaans een kwestie van slopen en opbouwen. Maar het project voor de TU Delft vergt een delicatere aanpak. Zowel de ondervloer als de vloerbedekking moet zoveel mogelijk intact blijven en vervuiling van het materiaal is uit den boze. Met een speciale vloerstripper werd het Marmoleum snel en nauwkeurig verwijderd.

Vervolgens worden de losgesneden banen linoleum van dertig centimeter breed en tweeënhalf millimeter dik opgerold en verzameld in containers. Een deel wordt als bindmiddel ingezet in de cementindustrie, een deel in de meubelindustrie als coating en het overgrote, schone deel wordt gebruikt in de productie voor nieuw Marmoleum.

Van flakes naar poeder

Het best bruikbare Marmoleum-afval uit Delft vormt de basis voor nieuw Marmoleum. De verwerking ervan vindt plaats in de fabriek van Forbo Flooring Systems in Assendelft. Het materiaal wordt vanuit rolcontainers op een lopende band geplaatst. Hier vindt ook de laatste controle plaats. Via deze lopende band komt het materiaal terecht in een eerste shredder, die het materiaal verkleint tot flakes van het formaat van een twee euromunt. Aan de flakes wordt kalk toegevoegd, waarna het mengsel in een hamermolen wordt vermalen en gezeefd. Wat overblijft is poeder en daarmee is de cirkel rond. Dit poeder wordt gebruikt als basisgrondstof voor nieuw Marmoleum.

Circulariteit

In het gebouw van de faculteit EWI ligt inmiddels nieuw Marmoleum. Daarop staat ‘oud Marmoleum’ in de vorm van zacht zitmeubilair met een coating, gemaakt van Marmoleum afval.

Een mooi proefproject om te tonen dat circulariteit van groot belang is. Sloopafval terugnemen, materiaal hergebruiken en een vloer produceren die weer tien tot twintig jaar wordt gebruikt, is een mooi voorbeeld voor de toekomst. Het is namelijk niet houdbaar om altijd alleen virgin-materialen te blijven gebruiken. Er moet meer gerecycled en geüpcycled worden. Marmoleum wordt gemaakt van biobased materialen waardoor er meerdere ‘end of life’ opties mogelijk zijn die ook passen bij het duurzame karakter van Marmoleum.