Forbo met twee duurzame voorbeeldhuizen op de Dutch Design Week

Ook tijdens de Dutch Design Week laat Forbo Flooring weer zien waar haar prioriteiten voor de toekomst liggen. De vloerproducent participeert in twee extreem duurzame projecten, te weten Team Virtue van de TU Eindhoven met haar zeer efficiënte, innovatieve Ripple-woning op zonne-energie, en The Expoded View Beyond Building van Biobased Creations. Dit betreft een huis dat volledig bestaat uit biobased materialen, circulaire bouwmethoden en verhalen over de veranderende waardeketen waar het onderdeel van is.

De Exploded View-woning heeft CO2-geproduceerd en circulair Marmoleum op de vloer en zelfs een gedeelte van de wanden. In het Ripple-huis is een Allure Ease-vloer gebruikt, ook van Forbo. Da’s een loslegvloer die te installeren is zonder lijm. Hierdoor is de vloer makkelijk te verwijderen, hergebruiken en recyclen.

Het Ripple-huis is te bewonderen op het campusterrein van de TU Eindhoven. Daarna kan het eenvoudig worden gedemonteerd en weer opgebouwd tijdens de Solar Decathlon Europe 2022 in Wuppertal Duitsland. Da’s een wedstrijd die universitaire teams van over de hele wereld uitdaagt om zeer efficiënte, innovatieve huizen op zonne-energie te ontwerpen, bouwen en exploiteren.

De Exploded View-woning staat tijdens de DDW op het Ketelhuisplein en verhuist daarna naar de Floriade 2022 in Almere, waar het vanaf 14 april zes maanden te zien is.

