Food for Skin SPF30 is officieel als ‘reef safe’ gecertificeerd door Friend of the Sea.

Vele merken claimen ‘reef safe’ te zijn, maar in praktijk blijkt dat deze claim moeilijk te onderbouwen is omdat nergens officieel is vastgelegd wanneer een zonnebrandcrème nu reef friendly, of reef safe is, behalve in Hawaï.

Bij Food for Skin onderbouwen we graag onze claims, dus hebben wij dit laten certificeren door Friendofthesea.org, een project van de World Sustainability Organization (WSO). Friend of the Sea is gespecialiseerd in het leven onder water en kijkt daarbij ook naar de invloed van UV bescherming op het koraal en zeeleven.

We zijn trots om tot zover als enig zonnebrandmerk een geldig certificaat van Friend of the Sea te hebben ontvangen. Om gecertificeerd te worden moest voldaan worden aan o.a. de volgende eisen:

Waterresistentie: Er zijn testen gedaan of de crème op de huid blijft zitten ipv in het water loslaat.

De volgende stoffen mogen niet gebruikt worden: Ethylhexyl-Methoxycinnamate, Benzophenone-3, Avobenzone, Octisalate, Octocrylene, Homosalate, Butylparaben, en Methylbenzylidene Camphor.

In het geval van Zinc oxide moeten de deeltjes groot genoeg zijn (non-nano) om niet in levende wezens te kunnen worden opgenomen.

De ingrediënten moeten biodegradable zijn.

Food for Skin is met vlag en wimpel geslaagd!

Belangrijke pluspunten van Food for Skin Sunscreen SPF30:

Hydraterende en voedende crème met factor 30

Voor gezicht en lichaam

Breedspectrum: UVA (anti-aging) en UVB (verbranding)

Fysische filter van non-nano ongecoat zinc oxide

Waterafstotend

Geen/nauwelijks witte waas

Vegan

Zonder microplastics

Geen parfum, maar een natuurlijke zwoele zomer geur uit de Kakadu pruimenpit

3 ingrediënten verkregen uit reststromen – dus zo duurzaam mogelijk en circulair geproduceerd

Ontwikkeld en geproduceerd in Nederland

De verpakking:

150ml tube voor thuis of op vakantie

50ml tube voor onderweg

100% PCR (post consumer recycled). Het plastic is afkomstig van Nederlands afval van plastic rondom pallets dat in Nederland gerecycled wordt tot korrels. De tube wordt gemaakt van deze korrels, in Nederland

De tube kan na gebruik, wederom weer goed gerecycled worden bij het restafval

De geur en kleur:

De Kakadu Plum Oil is toegevoegd om haar huidherstellende en hydraterende eigenschappen. De natuurlijke geur van deze olie uit de pit van deze pruim geeft de SPF30 een heel subtiel zwoel zomers natuurlijk geurtje. Na het opbrengen geeft de crème door de rijke voedende oliën een licht gouden glansje op de huid. Geen wit spook dus.

Over Food for Skin

Food for Skin is een B Corp-gecertificeerd skincaremerk dat staat voor radicale transparantie, echte duurzaamheid en resultaatgerichte huidverzorging. Het bedrijf maakt verantwoorde keuzes in álle facetten — van ingrediënten tot verpakkingen — en heeft als missie om de standaard in de industrie te verhogen. Als social enterprise combineert Food for Skin ondernemerschap met impact, voor een mooiere huid én een mooiere wereld. Food for Skin is opgericht door de twee Nederlandse zussen Cathy en Angela en mede-eigenaar Manon.