Food For Skin – food for thought

Tomaat, wortel, komkommer, pompoen en avocado: voor de Nederlandse zussen Cathy en Angela Ursem essentiele basisingredienten voor hun huidverzorgingsmerk Food for Skin. 100% natuurlijk en biologisch. Reinigen met wortel, beschermen met tomaat en, afhankelijk van je leeftijd, een verzorgend serum van komkommer (25-40), pompoen (40-55) of avocado (55+). Food for Skin houdt het graag simpel: meer heeft je huid niet nodig. En om het nog simpeler te maken, Food for Skin is genderneutraal en mild voor iedereen.

De 3-staps huidverzorging van Food for Skin:

1. Reinig je huid met de carrot cleanser, een oliereiniger op basis van wortel. Reinigt je huid diep, en versterkt en heelt je huid. Mooie bijkomstigheid: silicium, het mineraal uit de wortel, vertraagt het verouderingsproces.

2. Bescherm je huid met de tomato base cream, een basiscrème voor dag en nacht op basis van tomaat. Deze krachtpatser beschermt je huid tegen vervuiling en voedt de huid zodat huidveroudering minder kans krijgt. Een stralende gezonde huid is het resultaat.

3. Verzorg je huid extra door een shotje van het serum toe te voegen aan je basiscrème: keuze uit:

• Komkommer: 25 – 40 jaar. Komkommer verzacht en gaat ontstekingen te lijf.

• Pompoen: 40 – 55 jaar. Pompoen maakt de huid glad en gezond van kleur.

• Avocado: 55+ jaar. Avocado herstelt de elasticiteit van de huid en maakt de huid weer soepel.