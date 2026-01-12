Foeth uit Barneveld heeft de Italiaanse machinedealer Intimac overgenomen. Foeth verstevigt hiermee zijn positie van Europees marktleider in refurbished proces- en verpakkingsmachines voor de farmaceutische -, chemische -, recycling- en (dier) voedingsmiddelenindustrie. Na deze overname biedt Foeth machines voor de gehele farmaceutische industrie: van productie tot formulering en verpakking van medicijnen. Foeth is vastberaden om meer bedrijven in de sector uit te dagen om circulair te werken.

Hoe de wereld ook verandert, de industrie zal altijd grondstoffen mengen, malen, drogen en verpakken tot eindproducten. Deze proces- en verpakkingsmachines kunnen vaak opnieuw gebruikt worden, ook in andere industrieën. Al sinds 1908 geeft Foeth deze machines een tweede leven bij nieuwe eindgebruikers. Met zijn ondernemende en vooruitstrevende werkwijze, gebaseerd op familiewaarden, groeide Foeth uit tot Europees marktleider met meer dan 2.800 machines op voorraad en een jaarlijkse verkoop van ongeveer 1.000 machines.

Gebruikte, overtollige machines een tweede leven geven

Foeth ziet in Nederland en Europa in toenemende mate gebruikte, overtollige machines, omdat bedrijfsonderdelen sluiten of de productie wordt verplaatst. Foeth’s CEO Michiel Schreurs: “Bedrijven zijn zich vaak niet bewust dat hun machines opnieuw gebruikt kunnen worden, ook in andere industrieën, en dat het van de hand doen ervan bijdraagt aan de nog prille circulaire economie.”

Sergio Ferretto Clementi, CEO van Intimac: “Door onze krachten te bundelen met Foeth kunnen we steeds meer bedrijven in de industrie overtuigen circulair te werken en hun uitstoot terug te dringen.” Bij de inzet van een refurbished machine wordt CO2-uitstoot vermeden die anders vrijkomt bij de productie van een nieuwe machine: gemiddeld 4,4 ton CO2 (evenveel CO2 als drie gezinnen gemiddeld per jaar uitstoten door het gebruik van hun auto).

Foeth geeft refurbished machines een tweede leven bij onder andere de maakindustrie en innovatieve start- en scale-ups. Er zijn steeds meer bedrijven die snel en tegen lage kosten proces- en verpakkingsmachines nodig hebben, bijvoorbeeld om nieuwe producten te testen of de productie op te schalen. Verschillende bedrijven hebben hun eerste machines bij Foeth gekocht, zoals Those Vegan Cowboys, de Vegetarische Slager, SeaO2 en Protix.

Professionaliseren van de traditionele markt van refurbished machines

Het bedrijfsconcept van Foeth is toekomstbestendig, professioneel en schaalbaar. Daarom is dit het moment om, naast autonoom, te groeien door het doen van gerichte overnames. De overname van Intimac door Foeth is de eerste in deze traditionele markt van refurbished proces- en verpakkingsmachines. Deze markt leunt nog sterk op persoonlijke contacten en loopt achter op het gebied van digitalisering en e-commerce. Foeth innoveert en professionaliseert deze markt, zodat het steeds meer bedrijven kan uitdagen circulair te werken. Na deze overname kijkt Foeth verder naar andere mogelijkheden om zijn slagkracht en bereik te vergroten.

Over Foeth

Arie Foeth begon in 1908 als schroothandel. Al snel ontdekte hij tussen het schroot waardevolle machines die hergebruikt konden worden. Inmiddels heeft een opslag van 35.000 m², 50 medewerkers in 8 landen in Europa en Azië. Intimac heeft daarnaast circa 1.000 machines op voorraad, 20 medewerkers en een sterke positie in Europa en Zuid-Amerika.