De FNV voert donderdag 13 november actie bij het hoofdkantoor van Albert Heijn in Zaandam. Aanleiding is het op straat zetten van FNV-kaderlid en uitzendkracht Pawel Rudzki, die uit het distributiecentrum werd gezet nadat hij zich sterk had gemaakt voor de arbeidsrechten van zijn collega’s. ‘Albert Heijn lijkt hier zijn macht in te zetten om vakbondswerk te dwarsbomen’, aldus interim-voorzitter FNV Dick Koerselman.

‘Albert Heijn zegt trots te zijn op zijn medewerkers, maar zet ze op straat zodra ze voor hun rechten opkomen’, vervolgt Koerselman. ‘Een vakbondsleider lijkt te worden benadeeld, omdat hij actie heeft gevoerd, terwijl hij gewoon gebruikt heeft gemaakt van zijn grondrechten. Hier trekken wij een harde grens.’

Weggewerkt omdat hij zich inzette voor collega’s

Pawel Rudzki (30) werkt al acht jaar als uitzendkracht bij het distributiecentrum van Albert Heijn. Hij hielp tientallen collega’s om zich te organiseren en leidde afgelopen jaar succesvolle acties voor betere arbeidsomstandigheden en naleving van de uitzend-cao. Volgens de vakbond heeft het er alle schijn van dat Albert Heijn hem sindsdien probeerde weg te werken.

Koerselman: ‘Na acht jaar als uitzendkracht had Pawel dit jaar eindelijk zicht op een vaste baan in het distributiecentrum, maar rond de sollicitatieprocedure kwam Albert Heijn in twee weken tijd ineens met vier officiële waarschuwingen. Uiteindelijk werd hij nota bene per direct uit het pand verwijderd. Wij kunnen niet anders dan concluderen dat het er alle schijn van heeft dat Albert Heijn deze medewerker er op het laatste moment uit heeft gewerkt. Als FNV wilden wij Pawel in de gesprekken hierover bijstaan, maar Albert Heijn hield dat af. Ze hebben ons buiten die gesprekken gehouden. Onacceptabel.’

De mond gesnoerd

‘Pawel is een voorbeeldige werknemer en een moedige vakbondsleider. Wij hebben niet kunnen vaststellen dat hij iets verkeerd heeft gedaan’, vult Levin Zühlke-van Hulzen, bestuurder FNV Handel, aan. ‘Het lijkt er sterk op dat Albert Heijn hem doelbewust de mond snoert. Dat raakt niet alleen hem, maar elke werknemer in Nederland.’ De FNV wil dat het bedrijf Pawel onmiddellijk terugneemt en van blaam zuivert.

Uitzendkrachten vogelvrij

De FNV wijst erop dat deze zaak een structureel probleem blootlegt. De opdracht van uitzendkrachten kan zonder opgaaf van reden van de ene op de andere dag worden stopgezet. In de praktijk betekent dit dat bedrijven vakbondsrechten kunnen omzeilen door uitzendkrachten in te huren. Wie in de ogen van het bedrijf ‘lastig’ is, verdwijnt van de werkvloer, zonder rechtsbescherming en zonder vergoeding.

‘Het uitzendstelsel is een vrijbrief om werknemersrechten te schenden’, zegt Koerselman. ‘Dat moet stoppen. Werknemers verdienen zekerheid en respect, in plaats van angst en willekeur.’

Actie bij het hoofdkantoor

De actie bij het hoofdkantoor van Albert Heijn in Zaandam start donderdag 13 november om 09:00 uur. Vakbondsleden, collega’s van Pawel en sympathisanten uit het hele land zullen daar hun steun laten zien. ‘We laten Albert Heijn weten: je kunt één vakbondsleider wegsturen, maar niet de hele beweging. Bedrijven die denken dat ze mensen kunnen straffen die voor hun rechten opkomen, zullen ons voor hun poort zien verschijnen’, besluit Koerselman.