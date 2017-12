FLOOW2 lanceert ‘Get Started’: Iedere organisatie in een paar muisklikken een eigen B2B deelmarktplaats

In een paar muisklikken kan ieder bedrijf of organisatie nu een eigen deelmarktplaats creëren via eigenmarktplaats.floow2.com , voorzien van een zelf gekozen naam, URL en logo. Het is mogelijk om collega’s binnen de organisatie of andere bedrijven uit het netwerk uit te nodigen voor het eigen deelplatform om zo onderling materieel, diensten, faciliteiten, kennis en kunde te delen. Zo bepaalt men zelf wie er actief mogen zijn op de deelmarktplaats en met wie men deelt. Wel zo veilig en vertrouwd, toch?