De Economische Inspectie van de FOD Economie in België stelde vast dat Flixbus op zijn Belgische website misleidende milieuclaims gebruikt. Omdat het bedrijf zich niet vrijwillig in regel stelde, vroeg ze haar Duitse collega’s om op te treden. De juridische procedure resulteerde uiteindelijk in een negatieve uitspraak door het Duitse Federale Hof van Justitie tegen Flixbus.

Naar aanleiding van een Europees onderzoek ontdekte de Economische Inspectie van de FOD Economie dat Flixbus zich op zijn Belgische website schuldig maakte aan verschillende vormen van greenwashing, waaronder:

Het gebruik van vage en niet-onderbouwde claims zoals “milieuvriendelijk” en “klimaatvriendelijk”, waardoor consumenten misleid konden worden over de werkelijke betekenis en milieu-impact.

De bewering dat Flixbus “het meest milieuvriendelijke transportmiddel” is, zonder de nodige vergelijking en onderbouwing.

Reclame over de milieuvoordelen van “Flixtrain”, terwijl die trein niet beschikbaar is in België.

Een CO2-compensatiemogelijkheid tijdens het boeken van een busreis, zonder transparantie over de werkelijke CO2-uitstoot van de reis.

Definitieve uitspraak van het Duitse Hof

De controle maakte deel uit van een Europese sweep. Dat is een reeks controles die door verschillende overheden gelijktijdig worden uitgevoerd. Die controles focussen zich op het opsporen van online inbreuken op de EU-consumentenwetgeving in een bepaalde sector of rond een bepaald thema. Ze worden uitgevoerd in het kader van het CPC-netwerk (Consumer Protection Cooperation Network) dat bestaat uit nationale consumentenautoriteiten, zoals de Economische Inspectie van de FOD Economie, en de Europese Commissie.

Flixbus kreeg eerst de kans om zijn praktijken vrijwillig aan te passen, maar ging daar niet op in. Op verzoek van de Economische Inspectie startte het Duitse Umweltbundesamt een juridische procedure. Na meerdere beroepsprocedures oordeelde het Duitse Federale Hof van Justitie op 20 februari 2025 definitief in het nadeel van Flixbus. Dat betekent dat het bedrijf nu verplicht is om de misleidende milieuclaims van zijn Belgische website te verwijderen.

“Dit is een belangrijke overwinning in de strijd tegen greenwashing. De FOD Economie verwelkomt deze uitspraak. Er staat nu zwart-op-wit dat dergelijke misleidende milieuclaims niet door de beugel kunnen en de uitspraak vormt een juridisch precedent dat consumentenautoriteiten helpt om op te treden tegen bedrijven die misleidende milieuclaims gebruiken.” – Lien Meurisse, woordvoerster FOD Economie

Hoewel Flixbus tijdens de procedure al enkele aanpassingen doorvoerde – zoals het stopzetten van het CO 2 -compensatiemodel – staan er nog steeds dubbelzinnige milieuclaims op hun Belgische website. Flixbus moet die nu verder aanpassen om aan de wetgeving te voldoen.

Wees kritisch voor milieuclaims

Als consument hecht je waarschijnlijk steeds meer belang aan duurzaamheid en baseer je jouw keuzes op milieuclaims. Daarom is het cruciaal dat die claims correct, volledig en duidelijk zijn, zodat je niet wordt misleid en precies weet wat het eventuele milieuvoordeel is.