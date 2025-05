Fletcher Hotels, bekend om haar karakteristieke Hotel-Restaurants op historische locaties, heeft SURE Mobility geselecteerd als preferred supplier voor de verhuur van elektrische leisure voertuigen. Met deze meerjarige samenwerking geven beide partijen invulling aan hun ambitie om de gastbeleving te verrijken met duurzame en stille mobiliteit die zowel praktisch als fotogeniek is.

De samenwerking gaat in mei van start op 32 Fletcher-locaties in Zeeland en de Veluwe. Dit aantal groeit in de loop van 2025 door naar alle 117 hotels in Nederland van de keten, met plannen voor een internationale uitrol. Het aanbod omvat onder meer Mini Cars, elektrische bakfietsen van Nederlandse makelij, Retro Bikes en FAT Runners, stuk voor stuk elektrische voertuigen met een hoge Fun & Wow-factor, geproduceerd of exclusief gedistribueerd door SURE Mobility.

“Deze samenwerking past perfect binnen onze ambitie om onze gasten een compleet en duurzaam verblijf te bieden. De voertuigen van SURE Mobility sluiten naadloos aan bij de sfeer van onze hotels en bij de behoefte van onze gasten om de omgeving op een leuke en milieuvriendelijke manier te ontdekken, aldus Laurence Drescher, Commercieel Manager van Fletcher Hotels”.

Hotelgasten én toeristen kunnen eenvoudig via Sure2rent.com hun voertuig reserveren, los of als aanvulling op hun hotelverblijf. Digitale displays op locatie vergroten de zichtbaarheid en maken het mogelijk om ook ter plekke last-minute te boeken. Zo biedt Fletcher een complete gastbeleving, van overnachting en gastronomie tot duurzame mobiliteit.

Patrick de Wit, oprichter van SURE Mobility: “We zijn trots dat Fletcher ons het vertrouwen geeft om als vaste mobiliteitspartner hun gasten op wielen te laten glimlachen. Na onze eerdere samenwerking via e-choppers in 2019, bouwen we nu verder aan een schaalbare formule die klaar is voor internationale groei.”

SURE Mobility levert de voertuigen en het reserveringsplatform op basis van een uniek consignatiemodel, terwijl het beheer in samenwerking met Fletcher wordt uitgevoerd. De voertuigen worden onderdeel van de bredere duurzaamheidsstrategie van Fletcher Hotels, die al ruim 3.500 e-bikes verhuurt. Met de toevoeging van meer dan 2.000 extra leisure voertuigen zetten beide partijen vol in op een toekomst waarin gastvrijheid, innovatie en duurzaamheid hand in hand gaan.

Foto (vlnr): Patrick de Wit (Founder SURE Mobility) en Laurence Drescher (Commercieel Manager Fletcher Hotels)