Fiona van ‘t Hullenaar wint Green Leader Award 2019

Fiona van ’t Hullenaar, directeur Vastgoed en Campus van de Universiteit Utrecht is winnaar van de vierde editie van de Green Leader Award. Van de zeven genomineerden kreeg zij de meeste stemmen van het publiek en de jury. Op 26 september, tijdens het DGBC Galadiner in de Metaal Kathedraal in Utrecht, ontving Van ’t Hullenaar de award uit handen van juryvoorzitter en winnaar van vorig jaar Anneke de Vries (SVP Real Estate & Construction and Franchise bij Albert Heijn, Etos, Gall & Gall).

Bij de overhandiging van de award was De Vries vol lof over haar opvolger: “Fiona zorgt voor stroomversnelling in ambitie en realisatie. Ze heeft de Green Leader Award zeer verdiend.” Van ’t Hullenaar was zichtbaar verrast en geëmotioneerd. “Ik ben overrompeld. Maar ik ben vooral ook trots op mijn team, zij voeren het uit. Ik ben trots dat ik hun Green Leader mag zijn.”

De Green Leader Award

De Green Leader Award is een initiatief van Dutch Green Building Council (DGBC) in samenwerking met PROVADA en PropertyNL. De award is in het leven geroepen omdat er in de transitie naar een duurzame en circulaire gebouwde omgeving een fundamentele verandering in leiderschap nodig is. De Green Leader Award wordt jaarlijks uitgereikt aan mensen die in deze transitie echt leiderschap tonen, die buiten de gebaande paden treden en die hiermee aantoonbaar succesvol zijn.

Het juryoordeel

Volgens de zevenkoppige jury worden er hoge eisen gesteld aan Green Leaders: ‘Duurzaamheid tastbaar maken en de massa inspireren. En daarbovenop: een groene leider moet buiten de lijntjes durven te kleuren’. Dat zijn samengevat de eigenschappen die een groene leider moet hebben volgens de organisatoren van de leiderschapstafels die in juni 2019 plaatsvonden tijdens PROVADA. Voorbeelden van dergelijke lef is iemand die durft met concurrenten samen te werken en heilige huisjes omverwerpt. ‘En precies dit zijn de eigenschappen die we als jury in Fiona van ‘t Hullenaar herkennen. Van ‘t Hullenaar legt de lat hoog voor een organisatie die zo’n grote voorbeeldrol vervult en doet dat op een inspirerende wijze. Ze toont duidelijk leiderschap en lef en wat ze doet is uitermate tastbaar. Daarnaast weet ze een grote groep mensen en medewerkers op inspirerende wijze te mobiliseren in het gedachtegoed.’ Het volledige juryrapport is hier te lezen.

De genomineerden

Voor de Green Leader Award waren zeven duurzame leiders genomineerd: