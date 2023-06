Voor de negende keer voerde BrightStone Group het Financial Close Trendonderzoek uit. In dit jaarlijks terugkerende onderzoek worden de jaarverslagen geanalyseerd van 75 beursfondsen genoteerd aan de AEX, AMX en AScX. TomTom, die al jaren in de top drie staat, neemt voor het eerst de koppositie in door na 34 dagen met de geaudite cijfers naar buiten te komen. ASML was dit jaar het snelst met de publicatie van de jaarcijfers. TomTom snelst met geaudite jaarcijfers. Uit de gesprekken die BrightStone Group voerde met de fondsen, komen steevast uitdagingen rondom ESG-rapportage naar voren.

Dit jaar bracht TomTom als eerste haar geaudite cijfers naar buiten. Dit deden ze na 34 dagen, een versnelling van één dag. Het bedrijf neemt hiermee de koppositie over van Sligro, die na jaren op één te hebben gestaan, dit jaar als tweede op de ranking staat. Dirk Ypma, Head of corporate accounting bij TomTom: “Het is natuurlijk een fijne opsteker dat we dit jaar op de eerste plek staan. Een snelle afsluiting is voor TomTom een teken dat we als finance afdeling efficiënt en effectief opereren. We willen een partner zijn die de rest van het bedrijf ondersteunt bij het nemen van strategische beslissingen.”

Fagron grootste versneller

Farmaceutisch bereider Fagron valt op met een versnelling van maar liefst 22 dagen. Karin de Jong, CFO bij Fagron: “Het team heeft een indrukwekkende prestatie neergezet door de publicatie van ons jaarverslag aanzienlijk naar voren te halen. Zeker nu we tegelijkertijd onze disclosure op ESG-gebied fors hebben uitgebreid vooruitlopend op de CSRD. Een mooi voorbeeld van een goede samenwerking tussen de verschillende disciplines binnen Fagron.”

ASML publiceerde als eerste



ASML was het snelst van alle fondsen met de publicatie van de jaarcijfers en kwam op 25 januari met de Q4-cijfers naar buiten. Met een publicatie na 26 dagen was kantoorbelegger NSI de nummer twee. In totaal publiceerden 46 fondsen hun jaarcijfers één of meer dagen sneller dan vorig jaar.

Ebusco, fabrikant van elektrische bussen, realiseerde de grootste versnelling dit jaar. Met een publicatie na 88 dagen, waren ze 14 dagen sneller dan vorig jaar. Arjen Lammers, Internal CFO bij Ebusco: “Vorig jaar was er door onze recente beursnotering voor het eerst sprake van een uitgebreid jaarverslag. Dat was best even schakelen voor onze afdeling, dus we hebben veel effort gestoken om te voldoen aan alle nieuwe vereisten. Dit heeft aardig wat tijd gekost, waardoor we dit jaar goed konden versnellen. De kunst is nu om dit te blijven doen. Onze ambitie is om de aankomende jaren steeds te blijven versnellen.”

De uitdagingen van morgen



Uit gesprekken die BrightStone Group voerde met fondsen, komen steevast uitdagingen rondom ESG-rapportage naar voren. De nieuwe regels die voortkomen uit het CSRD (Corporate Sustainability Reporting Directive) van de EU, zorgen ervoor dat versnellen veel meer focus en effort zal gaan vergen. De nieuwe regels komen niet alleen snel, de eisen zijn ook veelomvattend en specifiek. “Dat maakt dat deze nieuwe plicht direct grote impact heeft op organisaties”, aldus Karien Bos, Managing Director bij BrightStone Group. “Ze moeten bovendien een grote sprong voorwaarts maken in data en technologie. Door de CSRD moeten zij immers veel nieuwe en heel specifieke informatie publiceren.”