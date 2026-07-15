Ook dit jaar worden natuurlijk weer de Duurzame Dinsdag prijzen weer uitgereikt aan initiatieven uit de koffer die er uitsprongen. De koffer van dit jaar zat weer bomvol met geweldige initiatieven die enorm veel thema’s raakte, wat het lastig heeft gemaakt om hier 7 uit te halen die doorgaan als finalisten. Maar een vakkundige jury is het toch weer gelukt. 3 van deze finalisten zullen naar huis gaan met 10.000 euro, en 1 krijgt de publieksprijs van 5.000 euro.

De finalisten van 2026

De finalisten van 2026 zijn:

CarbonX

CarbonX ontwikkelt een lokaal geproduceerd alternatief voor grafiet in batterijen, een cruciaal materiaal voor de Europese energietransitie. Door bestaande industriële infrastructuur slim te benutten, kan de productie snel opschalen en draagt CarbonX direct bij aan betaalbare, duurzame en strategisch onafhankelijke energieopslag in Europa

ViaductBehout

Viaductbehout laat zien dat infrastructuur fundamenteel duurzamer kan. Met een modulair viaduct voor zwaar verkeer, waarin hout en beton slim worden gecombineerd, verlagen ze de CO₂-uitstoot met circa 60% en de milieukosten met 70%, zonder concessies aan veiligheid of levensduur.

Respectfarms

Respect Farms is de eerste kweekvleesboerderij ter wereld, waar echt vlees wordt geproduceerd zonder dieren te slachten, met drastisch minder CO₂, waterverbruik en landgebruik. Ecologisch verkleint het de voetafdruk van traditionele veehouderij. Economisch biedt het boeren een concreet diversificatiepad met nieuwe inkomstenstromen. Sociaal herstelt het het vertrouwen tussen landbouw, dierenwelzijn en voedselzekerheid.

Heilige Boontjes

Heilige Boontjes werkt samen met jonge Rotterdammers met een randje. De meeste mensen zien deze jongeren als kansloos, zij als kansrijk. Daarom werken juist deze Rotterdammers bij hun in het bedrijf; niet een paar maar gewoon iedereen. Samen doen ze alles, ze branden en schenken hun eigen koffie, maken hun eigen eten en tappen de beste biertjes. Alles duurzaam, goed en lekker.

Billie Wonder

Billie Wonder maakt wegwerpluiers overbodig in de kinderopvang. Met herbruikbare luiers van hennep-katoen, uitgerust met RFID-chips, beheren e de volledige wasservice voor kinderdagverblijven en ziekenhuizen. Het resultaat: 73% minder CO₂ per verschoning, nul afval, en lagere kosten dan wegwerpluiers op de lange termijn.

Netto Natuurwinst

Netto Natuurwinst is een gezamenlijke beweging van marktpartijen en maatschappelijke organisaties die natuurherstel structureel wil verankeren bij alle ruimtelijke en economische ontwikkelingen. Op initiatief van het Collectief Natuurinclusief werken deze partijen samen aan een nieuwe norm waarin activiteiten leiden tot aantoonbare natuurwinst.

Holdfast and Stipe

Holdfast and Stipe is een Nederlands biotechbedrijf dat duurzame meststoffen ontwikkelt op basis van zeewier. Deze biostimulanten verbeteren de bodemgezondheid, versterken gewassen en verminderen de behoefte aan syntetische inputs. Het bedrijf heeft een eigen raffinaderij in Beverwijk en gebruikt een unieke methode om waardevolle stoffen uit zeewier te winnen.

Finalisten SDG-Challenge

Dit jaar hebben we niet alleen de gewone Duurzame Dinsdag prijzen, maar hebben we nog een prijs. Bij het opgeven van een initiatief kon je aangeven of je ook meteen mee wilde doen voor de SDG-Challenge met een maatschappelijk of duurzaam vraagstuk. De winnaar krijgt de kans om dit vraagstuk voor te leggen aan een multidisciplinair team van studenten tijdens een 1 daagse SDG Summit, een ideation hackathon waarin zij op één dag tijd een innovatieve en toepasbare oplossing ontwikkelen die het initiatief verder helpt en bijdraagt aan de Sustainable Development Goals (SDG’s).

De finalisten voor deze prijs zijn:

SeaSpark

SeaSpark ontwikkelt glitter van natuurlijke materialen zoals zeewier en cellulose. Dat is hard nodig, want traditionele glitter, te vinden in cosmetica, knutselspullen en decoraties, bestaat meestal uit plastic. Jaarlijks belanden daardoor duizenden tonnen microplastics in onze bodem, rivieren en oceanen.

Natulatte

Natulatte ontwikkelt plantaardige melk- en chocoladedrankpoeders voor professionele koffiemachines. Hierdoor kunnen bedrijven eenvoudig overstappen op duurzamere koffieopties zonder nieuwe machines aan te schaffen.

Fibershed

Fibershed is een coöperatief netwerk van boeren, producenten, ontwerpers en onderzoekers dat werkt aan een regeneratief, plasticvrij textiel- en kledingsysteem.

De organisatie zet zich in voor de waarde en het belang van klimaatvriendelijke en biologisch afbreekbare kleding van Nederlandse bodem.

Jury

De jury bestaat uit:

David Thelen – Programmamanager Groene Leefomgeving bij VHG (Koninklijke Vereniging van Hoveniers en Groenvoorzieners)

Lonneke Klijnsmit-Veerman – Hoofd Corporate Communicatie & Woordvoering bij Greenchoice

Joseph Nickisch – Co-Founder at Bamboi®

Marc Gijsbers – Sustainability Specialist | Lidl Nederland

Niels van Geenhuizen – Manager Duurzaamheid CSU, Tzorg, ZiZo

Wouter van Leusen – Oprichter en mede-eigenaar Stan&Wende

Ivy de Bruijn – SDG Nederland Project Lead National SDG Alliances, SDG Action Day & Inner Development Goals (IDG’s)

Meike Proost – Head of Planetary Health and Engagement | ING NL

Prof. Gerard de Leede – Chief Technology Officer Solarge

Ton Willemsen – TONZON bv oprichter, eigenaar

Renske Visscher – Directeur regio Zuid bij IVN, Instituut voor natuureducatie en duurzaamheid

Willem van Rijn – Owner, Het Goed

Het event dit jaar

Duurzame Dinsdag vindt dit jaar plaats op 1 september. Minister van Klimaat en Groene Groei Stientje van Veldhoven zal de koffer in ontvangst nemen dit jaar.

Dit jaar is de bijeenkomst op een nieuwe locatie: het The Hague Conference Center, direct naast de Tweede Kamer. Dit geeft een stuk meer ruimte voor zowel meer deelnemers, als voor ruimte waar initiatiefnemers iets kunnen presenteren.

Foto: winnaars 2025